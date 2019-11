Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu

Údaje o vývoji ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu. To by přitom mělo nadále pokračovat, vyplývá z vyjádření ČTK oslovených analytiků. I tak je ale její výkon podle ekonomů ve srovnání s vývojem v Německu velmi dobrý. Za celý letošní rok by tak ekonomika měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta. "Nejnovější čísla potvrzují, že česká ekonomika vstoupila do fáze zpomalení, které bude s největší pravděpodobností pokračovat. Je totiž pravděpodobné, že investiční aktivita bude dál polevovat, zatímco na nabídkové straně dál klesne příspěvek průmyslu," uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek. "Lze konstatovat, že růst české ekonomiky zpomaluje, i nadále jde ale o růst solidní," uvedl také hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Podle něj se tak nenaplňuje žádný katastrofický scénář v souvislosti se zpomalením růstu globální ekonomiky nebo vývoj v Německu.