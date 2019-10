Analytici: Český průmysl stále odolává obchodním válkám i brexitu

Český průmysl stále odolává obchodním válkám i brexitu, analytici oslovení ČTK se v srpnu obávali hlubšího poklesu. Letní čísla podle nich bývají zkreslená dovolenými. Průmyslová výroba v srpnu klesla o 3,8 procenta po červencovém růstu 5,6 procenta. Letošní srpen měl ale o jeden pracovní den méně než loňský, po očištění tak byla průmyslová produkce meziročně nižší o 1,2 procenta. "Srpnová čísla naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu. Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Čísla z průmyslu podle něj stále kontrastují nejen s vývojem v Německu, ale i s dlouhodobými náladami tuzemských průmyslníků. Přesto si od průmyslu už nelze slibovat takový tah na branku jako ještě v první polovině roku, dodal. Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že relativně vysokou odolnost nyní vykazuje automobilový průmysl. Výroba aut meziročně vzrostla o 4,5 procenta a výrobcům aut navíc meziročně přibylo nových zakázek, a to navzdory poklesu objemu nových zakázek v průmyslu jako celku o takřka jedno procento, poznamenal.

Srpnová bilance zahraničního obchodu překonala očekávání analytiků, když dosáhla přebytku 8,6 miliardy korun, přestože trh počítal s mírným schodkem. Podle analytiků je trh zatím odolný vůči zhoršující se mezinárodní situaci i ztrátě dynamiky průmyslové výroby. Loni ve stejném období vykázal export schodek 6,8 miliardy Kč. Pozitivní vliv na výsledek měl zejména vyšší přebytek Česka v obchodu s auty spolu s poklesem dovozů. Objemy exportu a importu ale podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka ukazují na zpomalující poptávku u zahraničních odběratelů, a ještě výrazněji u těch domácích. "V případě pozitivního vývoje ve světě si tuzemský export může udržet dosavadní tempo okolo čtyř procent i do konce roku," uvedla analytička Eliška Jelínková z Raiffeisenbank. Upozornila, že Mezinárodní měnový fond (MMF) ale nedávno varoval, že současná protekcionistická opatření světových velmocí se výrazně podepisují na růstu globálního obchodu.