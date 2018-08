Američané přesunou do ČR regionální úřad pro energetiku

Americké ministerstvo energetiky přesune svůj evropský regionální úřad ze Sofie do Prahy. Potvrdila to americká ambasáda v Praze. V rozhodnutí Američanů hrál roli mimo jiné zájem společnosti Westinghouse o stavbu nových jaderných bloků v Česku i to, že v oblasti energetiky ve střední Evropě roste vliv Ruska a Číny. Úřad podle ambasády pracuje na podpoře energetické bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní, vědecké spolupráce a obchodních zájmů Spojených států v regionu. I po přemístění do Prahy, k němuž dojde letos na podzim, se bude věnovat i dalším dvěma desítkám evropských zemí.