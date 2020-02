Amati ukončila v Hradci po 178 letech výrobu dechových nástrojů

Společnost Amati-Denak z Kraslic na Sokolovsku ukončila v Hradci Králové ke konci ledna výrobu dechových nástrojů, jejíž vznik sahal do roku 1842. Většina z 20 zaměstnanců hradeckého střediska ukončila pracovní poměr dohodou. ČTK to řekl vedoucí hradeckého provozu Stanislav Brádle. Kdysi slavnou výrobu dechových nástrojů V Hradci Králové v první půli 19. století založil konstruktér, vynálezce a podnikatel František Václav Červený. Kraslická společnost Amati-Denak je od loňského září v insolvenčním řízení. To bylo zahájeno na návrh zaměstnanců, kterým firma dlužila mzdy. K 1. listopadu soud prohlásil úpadek. Více informací bude po schůzi věřitelů, která bude 6. února.