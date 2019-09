Allianz: Domácnosti ve světě loni nepatrně zchudly, Češi zbohatli

Celkové bohatství domácností loni celosvětově nepatrně kleslo, a to ve vyspělých i v rozvojových zemích. Zmenšilo se o 0,1 procenta. Tento trend se ČR vyhnul a bohatství českých domácností vzrostlo o 4,4 procenta. Češi zůstávají nejbohatší ze zemí bývalého východního bloku, jsou v průměru dvaapůlkrát bohatší než Slováci. V žebříčku si proti loňsku polepšili na 25. místo. Vyplývá to ze studie Allianz Global Wealth Report 2019, která analyzuje úspory a dluhy v 53 zemích světa. Průměrné čisté bohatství na obyvatele činilo loni v Česku 16.785 eur, tedy podle aktuálního kurzu zhruba 434.000 Kč. Předloni to bylo 15.290 eur neboli 390.000 Kč podle tehdejšího kurzu. Míra zadluženosti českých domácností loni činila 34,6 procenta. Je to mnohem víc než v zemích východní Evropy s regionálním průměrem 23,6 procenta, ale méně než polovinu úrovně zadluženosti západní Evropy.

Německy mluvící sousedé ČR jsou na tom finančně asi třikrát lépe než Češi. Průměrný Němec loni vlastnil 52.860 eur (1,37 milionu Kč), ještě lépe na tom byl Rakušan s 53.980 eury (1,39 milionu Kč). Vedle nízkých vkladů obyvatel do penzijního systému nevzbuzuje ekonomická situace ČR v autorech studie významnější obavy. Celkové vyznění analýzy pro globální ekonomiku je ale negativní. Ani v roce 2008, v době zuřící finanční krize, se nestalo, aby celosvětové bohatství kleslo zároveň na vyspělých i rozvojových trzích. Loni se tak stalo, důvodem je rostoucí nejistota. Autoři studie jmenují obchodní konflikt mezi USA a Čínou, nekončící brexit, rostoucí geopolitické napětí v mnoha regionech a přísnější monetární politiku.