Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová varovala před podkopáváním demokracie v zemích NATO, které podle ní pomáhá nepřátelům. Citovala někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona, podle něhož rozšíření alianci posílilo. Albrightová upozornila na to, že v řadě zemí NATO sílí nacionalismus a někde jsou přijímány zákony k oslabení opozice nebo médií. Někteří představitelé podle ní říkají, že před svobodou mají přednost jiné priority. Vyzvala k vystoupení proti těmto tendencím. Někdejší ministryně na konferenci také přednesla vzkaz od Clintona, za jehož prezidentského mandátu Česko do NATO vstoupilo. Podle Clintona se ukázalo, že rozšíření NATO byla správná věc, která alianci posílila. Vzhledem k bezpečnostní situaci v nynějším světě je podle bývalého amerického prezidenta spojenectví NATO důležitější než kdy předtím. Clinton se také vyslovil pro další rozšiřování aliance.

Maďaři měli v důsledku historických zkušeností v sobě zakořeněné, že jsou sami a nemají spojence. Proto v roce 1997 v referendu 85 procent Maďarů hlasovalo pro členství v NATO. Dnes je Maďarsko zavedeným členem aliance a přispívá svým dílem. U příležitosti oslav 20. výročí vstupu Maďarska, Polska a ČR do NATO to na Pražském hradě řekl maďarský prezident János Áder. Ve svém projevu opakovaně vyzdvihl důležitost spojenců, přičemž ve vztahu k visegrádské skupině (V4) citoval slovenského prezidenta Andreje Kisku, který řekl, že "obavy našich přátel jsou i našimi obavami". Slovenský prezident Andrej Kiska také odmítl snahy o to, aby si střední Evropa hrála na most, který spojuje Východ a Západ. Apeloval na posílení obranných výdajů v celé Evropě, která podle něj v tomto směru propastně zaostává za Spojenými státy. Slovenský prezident také varoval před zpochybňováním hrozby pro NATO, která přichází z Ruska.