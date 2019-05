Aktuálně.cz: Zdravotní pojišťovny od srpna přestanou hradit brýle

Zdravotní pojišťovny letos od srpna přestanou přispívat na brýle lidem starším 14 let. Skončí nejlevnější varianta brýlí zcela zdarma i příspěvek pojišťovny na dražší skla či obruby. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Zdravotní pojišťovny tak podle ministerstva zdravotnictví ušetří stovky milionů korun ročně. Brýle nosí v Česku asi šest milionů lidí. "Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích," sdělila serveru mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Pojišťovny loni přispěly na brýlové obruby dospělým více než 100 milionů korun, další desítky milionů platí za skla brýlí. Výjimku budou mít pacienti s více než deseti dioptriemi na plastové brýlové čočky.