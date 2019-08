Aktuálně.cz: Exvelitel Vojenské policie je právním poradcem NATO

Bývalý náčelník Vojenské policie Pavel Kříž (41) působí od začátku srpna jako jeden ze tří seniorních poradců v právní kanceláři vojenského velitelství NATO v Evropě. Podle webu Aktuálně.cz, který na Křížovo nové angažmá upozornil, je to poprvé, co na této pozici působí český vojenský představitel. V čele Vojenské policie stál Kříž od léta 2015 do letošního února, kdy ho z funkce odvolal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) kvůli nespokojeností s jeho činností. Právě Metnar přitom musel nové angažmá Kříže v NATO schválit, upozorňuje Aktuálně.cz.

Křížův odchod do Belgie potvrdil serveru mluvčí resortu obrany Jan Pejšek. Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) je jedním ze tří hlavních vojenských orgánů NATO.