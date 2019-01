Aktivistům z Kliniky vypršel čas na opuštení objektu

Aktivistům z Kliniky vypršel čas pro opuštění objektu v Praze 3. Zůstávají v něm desítky lidí, někteří na střeše. Soudní exekutor Ivo Luhan se chce s nimi domluvit. V objektu sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Exekutor se o vyklizení pokoušel od deseti hodin, narazil však na odpor příznivců Kliniky, uvedl rovněž, že byl napaden, proto si vyžádal asistenci policie. Po poradě s ní vyzval lidi z Kliniky, aby do 11:30 opustili objekt a přilehlé pozemky patřící Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC). Pokud tak neučiní, dopustí se podle něj minimálně přestupku a zakročí policie.

Exekutorovi a jeho pracovníkům se na počátku nepodařilo do budovy vstoupit hlavním vchodem. Po krátkém pokusu dostat se do budovy pomocí beranidla z boku, odešli k zadnímu vchodu, kterým do objektu vstoupili. Zaměstnanci exekutora současně museli blokovat příznivce Kliniky, kteří se chtěli do domu dostat za nimi. Situace na místě byla vyhrocená, ve dveřích se přetlačovali mezi sebou pracovníci exekutora a příznivci Kliniky. SŽDC chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Podle aktivistů rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci.