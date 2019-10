Aktivisté vyzvali poslance, aby jednali o manželství pro všechny

Aktivisté z organizací na podporu gayů a leseb vyzvali dnes poslance, aby pustili návrh o manželství pro všechny v brzké době do dalšího projednávání a umožnili o něm hlasovat. Výzvu českým politikům přednesli na mezinárodní konferenci o rovném přístupu k sexuálním menšinám. Sněmovna novelu občanského zákoníku, podle níž by mohli sňatek uzavírat i homosexuálové, začala projednávat loni v listopadu. Vrátila se k ní letos v březnu. Ani po dvou pokusech úvodní debatu neukončila. "Míč je nyní na straně Poslanecké sněmovny, zejména koaličních stran a také Pirátů. Je to rok a půl, co byl zákon předložen. Dvakrát se o něm jednalo, ještě se ani jednou nehlasovalo... To zdržování, kterého jsme svědky, je možná důsledkem obav, že by zákon mohl projít," řekla ČTK Adéla Horáková z Koalice za manželství. Podotkla, že ve stranách je volné hlasování, poslanci se tedy mohou k novele postavit podle svého přesvědčení.

Novelu s manželstvím pro všechny předložilo 46 poslanců a poslankyň ze šesti sněmovních klubů. Podle nich má změna zajistit gayům a lesbám i jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. Současně dolní komora začala projednávat protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Od července 2006 mohou stejnopohlavní páry uzavírat v Česku registrované partnerství. Registrovaní mohou získat třeba informace o zdravotním stavu svého protějšku či po něm mohou dědit stejně jako v manželství. Nemají ale společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod. Sirotčí důchod nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje. V Česku takzvané duhové rodiny s dětmi už žijí. Oficiálně mohou mít děti dvou matek a dvou otců ale jen jednoho rodiče.