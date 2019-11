Aktivisté vyvěsili transparenty proti těžbě uhlí na budově Seven energy v Mostě, zasáhla policie

Tři transparenty proti těžbě uhlí vyvěsili v pondělí dopoledne ekologičtí aktivisté na budovu společnosti Seven Energy v Mostě. Do budovy společnosti vniklo celkem devět lidí. Na místě zasáhla policie, zajistila 11 lidí, které převezla na mostecké obvodní oddělení pro podezření z přestupku. Těžební společnost vlastní hnědouhelný povrchový lom ČSA na Mostecku a uhelnou elektrárnu Chvaletice na Pardubicku. Seven Energy chce také od ČEZu odkoupit uhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku. "Podle nás by se měly tyto dvě uhelné elektrárny bezodkladně zavřít a nesnažit se prodlužovat jejich životnost, aby mohly ještě více znečišťovat ovzduší," vysvětlila důvody vyvěšení transparentů aktivistka z Hnutí Limity jsme my.