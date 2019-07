Aktivisté po necelých 48 hodinách ukončili blokádu elektrárny Chvaletice

Po necelých 48 hodinách skončila symbolická blokáda vjezdu hnědouhelné chvaletické elektrárny. Ekologičtí aktivisté v neděli kolem 13:00 odešli. Od pátku protestovali proti prodloužení jejího provozu. Část z nich obsadila tři vjezdy do elektrárny, kde se setrvala až do neděle. Na stanovištích se od pátku vystřídalo asi 250 lidí. Protest neomezil provoz elektrárny. Policie, která byla celou dobu na místě, nemusela zasahovat. Protest byl součástí Klimakempu, který pořádalo hnutí Limity jsme my. Konal se od neděle 30. června a věnoval se otázkám klimatických změn a možnostem využití alternativních zdrojů. "Nekončíme v tlaku na instituce, chceme, aby začaly zavírat uhelné elektrárny jednu po druhé," řekl Josef Patočka z hnutí Limity jsme my.

Chvaletická elektrárna je v provozu od roku 1979, je nejmladší v zemi. Od roku 2013 ji vlastní Severní energetická (Sev.en). Koupila ji od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun. Proti udělené výjimce se ekologické organizace odvolají, Patočka doufá, že tak učiní všichni odpůrci elektrárny, také například obce v okolí elektrárny, řekl ČTK.