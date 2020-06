Akce samospráv kvůli ztrátám příjmů považuje Babiš za kampaň

Akce samospráv kvůli ztrátám příjmů považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za kampaň. Vláda podle něj řeší situaci malých obcí, velká města by měla investovat z rezerv a být solidární. Místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová novinářům řekla, že koalice jedná o spravedlivém mechanismu, jak obcím výpadek příjmů nahradit. Nemělo by se podle ní jednat jen o dotace. Proti krácení rozpočtů obcí a krajů protestuje například Svaz místních samospráv (SMS), který chce uspořádat protestní shromáždění v Praze. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek zvažuje podání ústavní stížnosti.

Obce kvůli vyplácení koronavirové pomoci ze sdílených daní přijdou o 20 miliard korun, odhaduje Svaz (SMS). Vyzval starosty, aby na radnice vyvěsili oznámení, že jsou kvůli použití sdílených daní na sanování škod po epidemii ve stávkové pohotovosti. Babiš to označil za kampaň. Kritizoval v té souvislosti i lidovecký návrh vrátit obcím peníze příspěvkem na každého obyvatele. Obce by tak podle něj nedostaly dost. Lidovci uvedli, že kompenzace formou dotací není vhodná, protože přináší pro malé obce nadměrnou byrokracii. Upozornili také, že dotační programy nebudou vyhovovat potřebám všech obcí. "Každý starosta nejlíp ví, jak má peníze utratit, ne aby mu ministerstva diktovala, co je pro něj nejlepší," řekl Bartošek.