Akademie věd a univerzity nabídly pomoc s testováním koronaviru

Akademie věd, Univerzita Karlova (UK) a Masarykova univerzita v Brně nabídly vládě pomoc s testováním koronaviru. Koordinátorem testování má být biochemik a prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka. Akademie věd (AV) to oznámila v tiskové zprávě a na twitteru. "Z pracovišť Akademie věd ČR mohou k pomoci s testováním přispět například Ústav molekulární genetiky, Ústav organické chemie a biochemie, Biologické centrum, Mikrobiologický ústav a Biofyzikální ústav," uvedla předsedkyně AV Eva Zažímalová. V Brně se do projektu zapojí například výzkumné centrum CEITEC při Masarykově univerzitě. Instituce svou pomoc nabídly v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi, ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a předsedovi Ústředního krizového štábu Romanu Prymulovi. Požádaly v něm o udělení povolení k testování. Instituce v dopise také zdůraznily, že je nutné vyřešit otázku financování. "V prvopočátku jsme připraveni krýt tyto činnosti z rozpočtů našich institucí coby součást naší odpovědnosti jako veřejných institucí na plnění krizových potřeb společnosti, to však představuje pouze přechodné řešení, a to již zdůvodu omezenosti těchto zdroju," stojí v dopise.

Testovat vzorky na nákazu novým typem koronaviru může v ČR dosud 30 laboratoří. Nejvíc jich je v Praze (9) a Moravskoslezském kraji (5). Z krajů chybí jen na Vysočině.