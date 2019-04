Agentury CzechTrade a CzechInvest se sloučí do konce pololetí

Sloučení vládní agentury na podporu exportu CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je de facto dokončeno. Na tiskové konferenci to řekla končící ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Chybí podle ní formální krok, a tím je spojení obou agentur. To by se mnělo stát po jejich přestěhování, což se podle ministryně plánuje do konce pololetí letošního roku. Úspory zatím činí 70 milionů korun, uvedla. Až se agentury přestěhují do jednoho objektu ve Štěpánské ulici v Praze, měly by mít podle Novákové i jedno řízení. Ministerstvo průmyslu dokončilo k tomu analýzu, v níž řešilo i možnosti působení exportní agentury agentury CzechTrade na jednom místě s ekonomickými diplomaty, kteří pracují pod zastupitelskými úřady. "Dnes máme 50 kanceláří CzechTrade, z čehož 24 z nich sídlí společně se zastupitelskými úřady. To znamená, že už dnes existuje jeden přístupový bod pro podnikatele," uvedla Nováková. Dalších více než dvacet míst se chystá. Některé zahraniční kanceláře CzechTrade ale podle ministryně nikdy spojeny nebudou, protože sídlí v místě, kde zastupitelský úřad ČR není. Budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO), který bude do funkce jmenován 30. dubna, by chtěl v restrukturalizaci pokračovat. Do sloučení by měla být zahrnuta i agentura CzechTourism.