Agentura: 83 pct lidí z ubytoven si dokázalo byt po roce udržet

Víc než čtyři pětiny domácností z ubytoven, které se díky mimořádné dávce na kauci a vybavení mohly přestěhovat do běžného bytu, si bydlení po roce udržely. Téměř pětina se pak navíc obešla bez dávek na bydlení. Zjistila to vládní Agentura pro sociální začleňování. Dávek mimořádné pomoci bylo poskytnuto 768. "Překonání finanční bariéry pro získání bytu pomáhá drtivě většině domácností dostat se z nestandardního bydlení," uvedl odborník vládní agentury Roman Matoušek. Podle expertů agentury lidé v tísni na vyšší výdaj peníze nemají. Nemohou si tak dovolit zaplatit kauci za byt. Při hodnocení účinnosti pomoci se sleduje, zda jsou lidé schopni si bydlení udržet i po roce. Pokud se to podaří více než 80 procentům osob či domácností, byl projekt úspěšný. Ze sledovaných 768 příjemců mimořádné dávky to dokázalo 83 procent. Celkem 18 procent nepobíralo pak ani dávky na bydlení. V ubytovnách, azylových domech či v nejistém a nevhodném bydlení po roce znovu bylo 17 procent sledovaných.