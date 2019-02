Britské regionální aerolinky Flybmi, které provozovaly pravidelné linky i z Brna do Mnichova, zkrachovaly a s okamžitou platností zrušily všechny lety. Aerolinky Flybmi létaly se 17 stroji do 25 evropských měst. Mezi Brnem a Mnichovem provozovaly 11 letů týdně. Loni uskutečnily na 29.000 letů a přepravily 522.000 cestujících. Náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá (ANO) ČTK řekla, že je to pro kraj překvapení.