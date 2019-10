Advokátka soudu EU: Česko nesplnilo unijní povinnosti, když odmítlo uprchlické kvóty

Česko, Polsko a Maďarsko nesplnily povinnosti plynoucí ze smluv Evropské unie, když odmítly uprchlické kvóty. Uvedla to generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová. Dodala, že dotyčné země nemohou zdůvodňovat odmítnutí kvót obavami o vlastní bezpečnost. Pohled soudního advokáta není závazný a vše bude jasné až po rozsudku soudu. Ten by měl rozhodnout až příští rok.

V době migrační krize před čtyřmi lety Česko odmítlo přijmout unií předepsaný počet uprchlíků. Stejně postupovaly také Maďarsko a Polsko. Trojici visegrádských zemí proto zažalovala Evropská komise. Jednorázové opatření mělo Itálii a Řecku pomoct snížit počet tamních žadatelů o azyl. Pro členské země bylo povinné. V současnosti už neplatí, protože program přerozdělování skončil předloni.

Babiš: ČR stanovisko advokátky soudu EU analyzuje

Česká republika stanovisko generální advokátky Soudního dvora Evropské unie studuje a analyzuje. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Nutné je podle něj vyčkat na rozhodnutí soudu, které je na rozdíl od stanoviska generálního advokáta závazné. ČR chce využít všechny možnosti obrany a koordinovat postup s Polskem a Maďarskem. Babiš dodal, že čeští občané při vstupu do unie nikdy nesouhlasili s tím, že EU bude rozhodovat, kdo bude v ČR žít a pracovat. "S takovým výkladem smluv nebudu nikdy souhlasit. Azylová politika je věcí každého členského státu a přerozdělování uprchlíků, kteří vstoupili do EU nelegálně, rozhodně nepatří mezi naše povinnosti," konstatoval.