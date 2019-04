Advokátka EU navrhla zamítnout českou žalobu na zbraňovou směrnici, ČR bude o změnu dál usilovat

Soudní dvůr Evropské unie by měl zamítnout žalobu České republiky na unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní. Doporučila to generální advokátka Evropské unie Eleanor Sharpstonová. Její stanovisko pro soud není závazné, ten ho ale většinou potvrdí. ČR s přijetím směrnice, která zakazuje prodej některých poloautomatických zbraní a velkých zásobníků, čeká právě na soudní verdikt. Evropská unie podle české vlády opatřením překročila své pravomoci a nařízení není podle ní dostatečně podložené. To Evropská komise nebo europoslanci odmítají s tím, že jsou ve směrnici výjimky třeba pro myslivce. Cílem dokumentu je zabránit prodeji zbraní, se kterými se dá rychle zabít velké množství lidí. Směrnici zatím plně nepřevzala většina členských zemí. Česko má ve sporu podporu Maďarska a Polska.

Česko bude podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka nadále usilovat o zrušení unijní směrnice o zbraních, i když se k tomu generální advokátka Soudního dvora EU postavila záporně. Její odmítavé stanovisko k české žalobě podle Smolka neobsahuje hlavní argumenty, podle nichž směrnice příliš omezuje majitele legálně držených zbraní. Opoziční ODS v této souvislosti už požádala vládu, aby se v rámci EU zasadila o změnu směrnice. Organizaci Liga Libe, která hájí práva českých držitelů zbraní, postoj advokátky rozladil.