Advokát navrhl Zemanovi kvůli koronaviru vyhlášení amnestie

Advokát Petr Toman navrhl prezidentu Miloši Zemanovi, aby kvůli pandemii nového typu koronaviru vyhlásil amnestii. Na dopis, který Toman zaslal Zemanovi ve čtvrtek, upozornil Advokátní deník. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ČTK napsala, že se tématem zabývá. Její úřad ale následně popřel spekulace, že by amnestii aktuálně připravoval. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl dotazy ČTK komentovat.

"Zvažte prosím využití vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat a v tomto složitém období jim pomáhat," uvedl v dopise Toman. Advokát upozornil na to, že cílem by nebylo hromadné propouštění vězňů, ale pouze těch s nejmírnějšími tresty. Například navrhuje, aby Zeman prominul tresty lidem, kteří byli odsouzeni za úmyslné trestné činy na méně než rok nebo za nedbalostní trestné činy na nejvýše dva roky. Prominout by také mohl podle právníka některé podmínky, peněžité tresty či tresty domácího vězení a obecně prospěšných prací.