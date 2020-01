Adam Ondra ukáže v dokumentu své schopnosti a balkánskou přírodu

Skalní útvary v několika zemích na Balkáně, tamní památky i místní obyvatele, ale především své dechberoucí výkony předvede v televizním dokumentu sportovní lezec Adam Ondra. Diváci uvidí jeho prvovýstupny na kolmé stěny, to, jak se pere s nepřízní počasí, nebo jak vůle pokořit skálu překoná i sebevětší únavu. "Na to, že mě při natáčení snímají kamery, jsem zvyklý od 16 let, nevnímám, co je vpravo, vlevo a soustředím se jen na následující pohyb," uvedl k natáčení.

Záměrem tvůrců série nebylo sledovat jen špičkové sportovní výkony, ale přinést i osobitý pohled na Balkán i lezectví očima jednoho z nejlepších světových lezců. Všechna místa v dokumentu pomáhali Ondrovi vytipovat tamní horolezci. Vždy se jednalo o neznámá místa s vysoce náročnými trasami s nejvyšší obtížností obtížností, které dokáže na světě vylézt jen několik lidí. Šestadvacetiletý Adam Ondra se již ve 12 letech zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtížnost. Je trojnásobný mistr světa, přes deset let vede žebříčky skalních lezců.