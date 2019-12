ACK: Na dovolenou k moři letos přes svátky vycestuje 270 tisíc Čechů

Žákům a studentům v Česku začaly vánoční prázdniny, do vyučování se vrátí v pondělí 6. ledna. Mnohé rodiny konec roku stráví na horách, někteří vyjedou i do ciziny. Na dovolenou k moři nebo do exotických destinací letos přes svátky odletí 270 tisíc Čechů. Odhaduje to Asociace cestovních kanceláří. Zájem je hlavně o Egypt, který zároveň patří k cenově nejdostupnějším. Průměrná cena zájezdu do Egypta během Vánoce je 18 300 korun. Lidé si ale vybírají i dražší dovolené v Dominikánské republice, Mexiku nebo třeba v Panamě či Senegalu.