Absurdita roku 2019: Exekuce na mzdy zaměstnanců

Absurditou roku zvolili podnikatelé exekuce na mzdy zaměstnanců. Výsledky hlasování vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost při exekuci na mzdu pracovníka. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta až 50.000 Kč. Zákon přitom podle organizátorů nedefinuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a navíc je to výrazně administrativně zatěžuje. Na druhém místě ankety je povinnost zajistit bezpečnost práce při práci z domova, tzv. home office. Třetí skončil stavební zákon s příliš dlouhou dobou na vyřízení stavebního povolení. Podle žebříčku sestavovaného světovou bankou se ČR umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí, a to s délkou 246 dnů.

Podnikatelé vybírali z devíti byrokratických absurdit, mezi kterými byly dále například povinnost včelařů oznámit aplikaci přípravků nebezpečných pro včely, omezení prodejní doby obchodů nebo norma o hygienických zařízeních a šatnách upravující rozměry šatní skříňky.