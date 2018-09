82 procent Čechů chodí do práce na osmou hodinu ranní

Češi chodí do práce dřív, než v ostatních zemích. Okolo 82 procent zaměstnanců malých a středních firem je v zaměstnání do 08:00 hodin, desetina pak do 09:00. V Evropě chodí před osmou dvě třetiny lidí a na devátou pak čtvrtina. Vyplývá to z průzkumu společnosti Microsoft.

Nejdříve je na nohou výroba, kde šest z deseti pracovníků začíná nejpozději v 06:00 hodin ráno. Tento čas je nejčastější začátek i pro zdravotnictví a farmacii (třetina). Sedmá hodina dominuje pro stavebnictví (polovina), veřejnou správu (dvě pětiny) a dopravu, 08:00 u velkoobchodu, IT a telekomunikací. Nejdéle si ráno přispí zaměstnanci ve finančním sektoru a spotřebním zboží, kde převládá začátek kolem deváté hodiny.