21. srpen nejspíš bude pamatným dnem, schválili to poslanci

Česko si zřejmě bude 21. srpen připomínat jako Den obětí invaze. Ve čtvrtek to schválila Poslanecká sněmovna zrychleně v prvním čtení. Pro bylo 130 poslanců, z KSČM předlohu podpořil Jiří Dolejš. Novelu teď posoudí Senát. Noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska armád Varšavské smlouvy, patří podle autorů předlohy k nejtragičtějším datům československé moderní historie. Sněmovna nedávno mezi významné dny zařadila taky 8. říjen jako Památný den sokolstva.

K dalším významným dnům by v budoucnu podle návrhů poslanců mohl patřit taky 17. leden jako Den mateřských škol. Poslanci hnutí STAN předložili návrh, podle kterého by se 1. květen slavil nejen jako Svátek práce, ale i jako Den vstupu Česka do Evropské unie.