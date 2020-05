Polyxena z Lobkovic

Čtěte také Pernštejnský rok stále nabízí řadu akcí, blíží se i Hradozámecká noc na Kunětické hoře

Šlechtična rozená z Pernštejna pocházela po matce z nejvyšší španělské aristokracie. Jejím prvním manželem byl nejvyšší purkrabí království a vladař Vilém z Rožmberka, druhým nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. Ačkoli nebyla manželkou žádného panovníka, zaujímala v české společnosti neobyčejně významné postavení a v podstatě plnila funkci první dámy. Bylo to v době vlády Rudolfa II., který se odmítal oženit. Během stavovského povstání hájila odhodlaně své katolické přesvědčení. V roce 1618 zachránila před smrtí královské místodržící Slavatu a Martinice, vyhozené při defenestraci z oken Pražského hradu. Ze svého paláce na Hradčanech vyhnala delegaci stavů, která se dožadovala jejich vydání. O deset let později darovala klášteru bosých karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné proslulé Pražské Jezulátko, sošku, na kterou se dnes do Prahy jezdí dívat tisíce turistů.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.