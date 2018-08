Obří "hořec" vás zavede až nad koruny stromů

Češi přidělovali hlasy ve třech kategoriích. Celkem přišlo přes 40 tisíc hlasů. Jak uvedl Zdeněk Pop, stezka v Krkonoších zvítězila hned dvakrát.

"Jednak v kategorii Trendy a novinky, a pak se stala celkovým vítězem s největším počtem obdržených hlasů."

Čím si vysvětlujete, že jsou stezky v korunách stromů mezi lidmi tak populární?

"Je to unikátní spojení pobytu v přírodě, vzdělávání a zábavy. Navíc jsou obě Stezky, lipenská i naše kompletně bezbariérové, takže jsou atraktivní pro všechny generace. U nás v Krkonoších se navíc dostanete až do podzemí, odkud se mírným stoupáním vyšplháte přes všechny vrstvy lesa, až do výšky 45 metrů. Zejména pro děti je pak atraktivní osmdesáti metrový suchý tobogan, kterým si můžete zkrátit cestu. Jedete na takové kobercové podložce, která se točí podél věže dolů."

Vaše Stezka na fotografiích připomíná jakýsi obří trychtýř.

"Mělo by to připomínat tvar hořce, což je místní květina, kterou má ve znaku i náš partner, Krkonošský národní park."

Z jakého dřeva je Stezka vyrobená?

"Podpůrné trámy jsou vyrobené z borovice douglaska. Kmeny se těžily v Rakousku, je to speciální dřevo, které nemusí dlouho schnout, může se z něj rovnou stavět. Ta pochozí část stezky je většinou z modřínu. Ten, i když je vlhký, neklouže. Stezka je totiž otevřená po celý rok, i v zimě.

Kolik lidí už Stezku navštívilo?

"Krkonošská Stezka se otevírala v červenci loňského roku, a za první rok nás navštívilo víc než 300 tisíc návštěvníků. Stezka je v Jánských Lázních, v části, která je obecně známá jako Hofmanova bouda."

Pojí se s vítězstvím v soutěži nějaké výhody?

"My z něj máme především velkou radost. Je to známka toho, že se naše Stezka lidem opravdu líbí. Výhodou by mohlo být, že se o nás dovědí další lidé, kteří nás mohou navštívit, a to po celý rok, kromě Štědrého dne."