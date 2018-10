Novou knihu rekordů pokřtil výrobce nástrojů ze zápalek

Kromě unikátních výkonů představuje nová kniha rekordů i prvenství, kterých Češi dosáhli na poli vědy nebo sportu. Patrony kapitol se stala řada uznávaných osobností, od kardiologa Jana Pirka po mnohonásobného vítěze Rallye Dakar Karla Lopraise. Oproti předchozím vydáním v ní přibyly nové kapitoly, uvedl Miroslav Marek, jeden z autorů knihy a prezident agentury Dobrý den, která už takřka 30 let spravuje české rekordy.

"V České knize rekordů poprvé najdeme kapitolu, která je věnovaná Bibli. Další je věnována loutkářství. To bylo společně se slovenským loutkářstvím před dvěma lety zaneseno do seznamu nehmotných památek UNESCO. Máme také úplně novou kapitolu, po níž se sbíhají sliny. Je věnována čokoládě. Mimochodem největší tabulka čokolády v ČR měla více než čtvrt tuny. Máme taky jednu smutnější úplně novou kapitolu, která se věnuje pohřebnictví. Tady najdete například největší hřbitov v ČR, ale i ten úplně nejmenší. Ten je už téměř plný, ale je v něm pouhých sedm hrobů."

Svou kapitolu má v knize i každý kraj v České republice, dostaly se tam skutečně reprezentativní věci. Kniha má 256 stran a na nich asi 1700 fotografií.

Nástroje ze sirek opravdu hrají

Podle Miroslava Marka je kniha poctou aktivním českým lidem. Takovým, jakým je například už vzpomínaný téměř osmdesátiletý Jiří Bečvář z Písku. Pracoval jako konstruktér vzduchotechniky, a výrobě hudebních nástrojů ze zápalek se věnuje od roku 1974.

"Jednu z expozic Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově nazýváme Zlaté české ručičky. A pan Bečvář je příkladem toho, proč toto úsloví pořád platí. Vyrobil už 15 hudebních nástrojů. Jako patnácté předvedl ukulele, které je slepené z více než 3000 zápalek. Nejenže to vypadá jako hudební nástroj, ale dokonce hraje. Jiří Bečvář má i vlastní tříčlennou rodinnou kapelu, se kterou vystupuje. To je jediná kapela v České republice, a možná i na světě, která hraje výhradně na zápalkové hudební nástroje, a to je skutečné unikum."

Jiří Bečvář dokáže ze sirek vyrobit nejen těla nástrojů, ale i smyčce nebo třeba paličku k bubnu. Na výrobu používá jen zápalky vyrobené v dnes už neexistujícím závodě v Sušici. Darují mu je bývalí zaměstnanci. Například na mandolínu potřeboval takřka 4600 zápalek.