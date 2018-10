Na Hodonínsku začala vznikat Alej českých panovníků

"Napadlo mě to na Křížovém vrchu, kde jsem objevil kamennou křížovou cestu, která byla z roku 1826. Je to mezi Olomoucí a Rýmařovem, a z toho kopce je vidět půlka Hané. Zastavil jsem se u poslední sochy, a řekl jsem si: něco takového bych chtěl u nás vybudovat. Ale křížových cest je mnoho, to nebude to pravé ořechové. A v tom mě napadls tři slova: cesta českých panovníků. To bych chtěl vybudovat, aby po mě něco pěkného zůstalo. A pak jsem začal pátrat na internetu i u různých historiků, a zjistil jsem, že nic takového v Česku neexistuje. To mě dodalo ještě víc chuti. Bylo to loni 1. května. Rok jsme se připravovali, vybírali pozemky, a sochaře."

První sochy už stojí.

"Ano, stojí první čtyři sochy. Realizace začala loni v listopadu, kdy jsme vysadili dvouřadovou alej s lipami, 161 stromů. Panovníků budeme mít 79. A letos 28. září na výročí sv. Václava, Den české státnosti jsme odhalili první čtyři sochy. Je to Praotec Čech, Krok, Libuše a Přemysl Oráč. My tu budeme mít nejenom panovníky, kteří jsou doloženi, ale i panovníky tzv. mýtické ze starých pověstí, o kterých není stoprocentně jisté, že existovali, ale my tvrdíme, že ano."

Z čeho sochy jsou a kdo je jejich autorem?

"Sochy jsou z pískovce, jsou tedy kamenné. Jejich autorem je Václav Polián z Olomouce, kterého jsem vybral z několika autorů, kteří se mě přihlásili. Sochy mají výšku dva metry, a jsou na podstavci vysokém 70 centimetrů. Takže celková výše každé sochy je 2,7 metrů."

Takže jsou v nadživotní velikosti?

"Jak říkám, lehce nadživotní velikost."

Dozví se návštěvníci i o panovnících i nějaké informace?



"Samozřejmě. Dokončení plánuji do pěti let. Každý rok plánujeme osazovat 15 soch, vždycky 28. září na výročí sv. Václava. Budou tam informační tabule, kde budou ti panovníci seřazeni a popsáni. Na podstavcích je uvedeno jméno panovníka, a letopočty, ve kterých vládli. Jeden pan profesor z Karlovy Univerzity pro nás napsal knihu, kde jsou každému panovníkovi věnovány dvě stránky. Takže kniha bude mít zhruba 160 stran, a budou tam charakteristiky toho panovníka uvedeny."

Který panovník bude tím posledním?

"Posledním bude Karel I. Končíme v roce 1918, čili postihujeme českou historii v délce asi 1400 let. Dál už jsme se do prezidentů nepouštěli. To už je jiná kapitola. U nás je to o panovnících a končíme s koncem Rakouska-Uherska, to znamená rokem 1918."