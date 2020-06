Čtěte také Před 220 lety se narodila autorka slavné kuchařky Magdalena Dobromila Rettigová

Spisovatelka a národní buditelka. Od vydání její proslulé „ Domácí kuchařky“ v roce 1826 není známější české kuchařské knihy. Během téměř 200 let vychází stále znovu a znovu. Magdalena Dobromila Rettigová ovlivnila charakter české kuchyně i kulturu stolování. Do českého prostředí uvedla řadu dosud neznámých postupů a výrazně tak rozšířila i českou slovní zásobu. Recepty často sama vymýšlela a testovala na svém muži. Dělala kurzy, vysvětlovala, učila. Zdaleka ale nebyla pouze autorkou kuchařských receptů. Její buditelské snahy měly podstatně širší záběr. Psala vlastenecké povídky, básně a dokonce i humorná dílka, se kterými dosáhla ve své době docela velkého úspěchu. Paradoxní je, že známá vlastenka do svých osmnácti let hovořila pouze německy. K českému jazyku ji přivedl až manžel Jan Antonín Sudiprav Rettig.

