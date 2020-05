Letos je tomu 100 let od uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy, díky čemuž se otevřela cesta k nápravě do té doby nerovného politického projevu. Nepochybně to bylo i zásluhou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který měl po boku silnou ženu, manželku Charlotte a otevřeně se nazýval feministou.

Sto let volebního práva pro ženy nebylo jediným výročím, které stálo u zrodu projektu „České hrdinky“.

„Připomínáme si 200 let od narození ikony české kultury a společnosti spisovatelky Boženy Němcové. Nesmíme zapomenout na humanitární aktivistku Marii Schmolkovou, která významně přispěla k záchraně tisíců uprchlíků před nacistickým režimem. A samozřejmě právničku, političku a výjimečně statečnou ženu Miladu Horákovou, která se stala obětí komunistického monstrprocesu v 50. letech. A mnoho, mnoho, dalších,“ připomíná ředitel Českých center Ondřej Černý.

Vybírat bylo z čeho, jak se tedy zrodil seznam 50 hrdinek?

„Projekt nabízí portréty prominentních ženských osobností očima dnešních mladých ilustrátorů, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) na Západočeské univerzitě v Plzni.“ Ilustrace vznikaly pod vedením profesorky a studentské mentorky Renáty Fučíkové. „Dnes na začátku 21. století je samozřejmé, že ženy v České republice rozhodují o svém místě ve společnosti, vzdělání, majetku nebo povolání. Sotva si dokážeme představit, jaké úsilí musely vyvinout ty, které tu byly před námi, co vše musely vynaložit. Zaslouží si označení hrdinky,“ říká profesorka Fučíková. “Během práce na projektu jsme se spojili s dalšími dvěma ženami: renomovanou autorkou Kateřinou Tučkovou a historičkou Lenkou Křížovou.“

Výsledkem je kniha, která by měla vyjít na podzim a výstava. Ta ovšem vzhledem k momentální situaci nemůže po Českých centrech putovat. Proto jsme se připojili i my a v příštích 10 týdnech nabídneme portréty 50 výjimečných hrdinek minulosti i současnosti.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.