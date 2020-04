Zoo chtějí po vládě dřívější otevření venkovních areálů

Podle plánu přijatém vládou by mohly venkovní prohlídky v zoo začít 25. května, celé by měly být přístupné od 8. června. Jedenáct zoologických zahrad v dopise uvádí, že jim delší uzavření může způsobit rozsáhlé ekonomické, sociální i ochranářské škody. Poukázaly na to, že jejich finanční soběstačnost se pohybuje v rozmezí 50 až 80 procent. Protože jsou většinou příspěvkové organizace měst či krajů, nemohou čerpat státní finanční pomoc na pokrytí ztrát za ušlé příjmy i mzdy zaměstnanců. Ti se musí nadále starat o zvířata a ta musí dostávat krmení.

Zoo: Počet návštěvníků se dá regulovat

Podle ředitelů je možné na zoologické zahrady nahlížet stejně jako na každý jiný veřejně přístupný park, kde je pohyb lidí bez omezení. Zoo podle nich mohou počty návštěvníků snadno regulovat a zajistit kontrolu nad tím, aby se u expozic či na dětských hřištích neshlukovali.

"Regulovat můžeme třeba počet návštěvníků na hektar. Mluvili jsme o číslu 200 lidí na hektar," přiblížil v České televizi možnosti regulace ředitel Zoo Lešná u Zlína Roman Horský.

Zoologické zahrady poukázaly na to, že například v Německu podle jejich zjištění otevírají již 3. května zoo v Lipsku, Kolíně nad Rýnem nebo v Drážďanech.

Sloninec nebo tropický les zatím nebudou. Zoo odkládají investice

O kolik peněz zoo přichází? Třeba ve Dvoře Králové čekají za březen a duben výpadek v tržbách kolem deseti miliónů a další deset za květen. O víc než 10 miliónů přijde do konce května zoo v Liberci.

Zlínská zoo, která je druhou nejnavštěvovanější, přichází každý týden o čtyři až pět miliónů. Vlastními silami přitom získává až 80 procent ročního rozpočtu. Vedení zahrady už začalo šetřit, uvedl ředitel Roman Horský: "Dohodli jsme se na zkrácení pracovní doby a myslím, že jsou zcela vymazány opravy."

Zlínská zoo už odložila výstavbu slonince a expozice jaguárů. Ve Dvoře Králové zatím nevznikne tropický les v ceně milionů korun a nedojde ani na zvýšení platů zaměstnanců.

Pražská zoo na dřívější otevření nenaléhá

Lidé se zoologickým zahradám snaží pomoci. Například přes e-shop zlínské zoo už nakoupili za 200 tisíc korun, víc než před Vánoci. Lidé také posílají peníze na sbírková konta.

Třeba pražská zoo dostala během dvanáctí dní víc než 1,4 miliony korun. Její ředitel Miroslav Bobek, na rozdíl od jiných zoologických zahrad, nenaléhá na dřívější než plánované otevření. Podle něj by mohlo docházet ke kumulacím u některých výběhů, dětských hřišť nebo na parkovištích.