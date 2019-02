Změna operátora by měla být jednodušší a levnější. Vláda schválila návrh novely

V současné době platí, že pokud se zákazník rozhodne změnit operátora, musí to stávajícímu oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Schválený návrh zkracuje tuto dobu na dva dny. Chce také zrušit sankci za ukončení smlouvy na dobu určitou. Nyní lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že v případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic. Nově by také zákazníci nemuseli při změně kontaktovat svého nynějšího operátora, přechod bude zajišťovat ten nový.

„Cílem je zjednodušit a hlavně zlevnit zákazníkovi přechod od jednoho operátora k druhému. Budu jednat s operátory o těchto návrzích. Není možné, abychom nadále přešlapovali na místě,“ uvedl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš.

Zároveň potvrdil, že nadále bude vyjednávat o vstupu čtvrtého operátora, neboť je podle jeho slov třeba nastavit konkurenční prostředí a nekupovat předražená data. V březnu a dubnu bude jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje. Aukce frekvenčních pásem by měla začít do konce prosince

Piráti: Vláda obešla běžný legislativní proces

Svůj návrh na vylepšení podmínek pro zákazníky mobilních operátorů představila den před schvalováním novely na vládě také opoziční Pirátská strana. S jeho oficiálním podáním ale chtěli Piráti počkat do konce týdne, aby mohli zapracovat případné připomínky ANO a ODS. Navrhují v něm snížení pokut za přechod k jinému operátorovi z 20 na pět procent.

"Cílem je, aby lidé neplatili tisícové částky, ale maximálně stokorunu. Nebo pokud s to podaří vyjednat, třeba nic," uvedl pirátský poslanec Martin Jiránek.

Priráti žádali, aby kabinet podpořil poslaneckou verzi, protože její projednání na rozdíl od vládních materiálů nezdrží připomínkové řízení, jemuž obvykle vládní materiály podléhají a ve kterém se k návrhům vyjadřují všechna ministerstva a další instituce. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) ale vládní novele udělil výjimku, na základě které materiál do připomínkového řízení nebyl rozeslán.

Podle Pirátů ANO nedodrželo dřívější dohodu s ní a s ODS o společném postupu. Změny, které by vedly k větší konkurenci a k poklesu cen, ale Piráti vítají.

Podle Babiše má jeho návrh podporu ministerstva průmyslu, případné další návrhy resortu se mohou postupně doplnit. V Poslanecké sněmovně k novele očekává velkou debatu.

Provozovatelé mobilních sítí návrhy kritizují

Provozovatelé mobilních sítí návrhy Pirátů a ANO na změny zákonů o službách mobilních operátorů kritizují. Asociaci provozovatelů mobilních sítí se nelíbí návrh na snížení pokuty za přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Namítá, že tím politici vysílají signál, že se smlouvy nemusí dodržovat.

"To je pokuta za to, že jste uzavřeli smlouvu na dva roky a že jste ji nedodrželi. Zásadní filozofická otázka je, jestli chceme vytvářet prostředí, ve kterém lidé uzavřou smlouvy a nebudou jejich důsledky dodržovat," řekl ředitel asociace Jiří Grund.

Podle něj fungují smluvní pokuty i ve všech ostatních odvětvích, v telekomunikacích jsou podle něj ještě nízké. Trh podle něj dostatečně kontrolují a regulují telekomunikační nebo antimonopolní úřad.