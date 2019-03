Zemřel generál Milan Píka, válečný veterán a účastník odboje

„ S lítostí v srdci oznamuji, že dnes večer v sedm hodin odešel do nebe český a slovenský generál, Milan Píka, syn popraveného generála Heliodora Píky. Skvělý, čestný a laskavý člověk, kamarád, přítel a rádce," napsala ve středu na facebooku Jana Horáková ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě a kurátorka pozůstalosti po generálovi Heliodorovi Píkovi.

Milan Píka se narodil 28. července 1922 v Hranicích na Moravě, kde později studoval i gymnázium. Po obsazení Čech a Moravy německou armádou utekl s matkou do Rumunska, kde v té době už působil v zahraničním odboji jeho otec Heliodor Píka. Poté odjel do Francie a vstoupil do vznikající československé zahraniční armády. Po porážce Francie odcestoval do Anglie, kde byl příslušníkem Royal Air Force. V létání mu ale zabránila zraková vada, jak připomíná historik Prokop Tomek.

"Sloužil tedy u pozemního personálu později jako pobočník velitele Československého doplňovacího střediska v Cosford RAF. Takže se účastnil, jak bylo možné, toho válečného úsilí v zahraničí."

Musel opustit armádu i zanechat studia

Po válce se Milan Píka vrátil do vlasti a začal studovat právo na Karlově univerzitě. Stejně jako jeho otec byl ale po takzvaném vítězném únoru 1948 zatčen a uvězněn. Heliodor Píka byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti a popraven. Syn Milan byl obviněn z přípravy otcova únosu. Takhle na své zatčení v roce 1948 vzpomínal v projektu Paměti národa.

"Odvezli mě do hlavního štábu a tam mě začali vyslýchat. A to v tom smyslu, že jsem připravoval únos svého otce do zahraničí. S tím, že bude předán angloamerické rozvědce. Já jsem všechno popíral."

Jeho pronásledování bylo nakonec pro nedostatek důkazů zastaveno. Stal se ale nežádoucí osobou a nový domov pak našel na Slovensku, kde se usadil i se svou matkou. "Sice mě pustili, ale dali mi umístěnku do dolů v Jáchymově, současně mě degradovali na vojína, vyškrtli mě ze studií na Karlově univerzitě. Byl jsem tedy potrestaný, i když ne vězením, tak ztrátou občanské cti," vzpomínal Milan Píka.

Na Slovensku se pak živil manuální prací a v 60. letech dálkově vystudoval vysokou školu.

Slib otci dodržel

Otci ještě před popravou Milan Píka slíbil, že udělá vše pro to, aby jeho jméno očistil. A svůj slib dodržel. I přes nemilost komunistického režimu, se nevzdal a v 60. letech dosáhl plné soudní rehabilitace Heliodora Píky.

"Roku 1966 jsem navštívil generála Svobodu a požádal jsem o jeho stanovisko ke kauze generála Píky. On mi pověděl: ´Tvůj otec byl dobrý vlastenec, dobrý voják, čestný člověk a dělal jen to, co mu kázala jeho přísaha a zákon. Třeba teď je vhodnější doba, abys požádal o jeho rehabilitaci případně o obnovu procesu," zavzpomínal loni Milan Píka.

Za odbojovou činnost Milan Píka obdržel Československý válečný kříž a další československá i zahraniční vyznamenání. V roce 1990 byl jmenován do hodnosti plukovníka a v roce 2014 Milana Píku povýšil slovenský prezident Ivan Gašparovič do hodnosti brigádní generál. Ve stejnou dobu ho do této hodnosti povýšil i český prezident Miloš Zeman.