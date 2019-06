Čaputová v Praze: Jednala se Zemanem i politiky, uctila památku Havla i Štefánika

"Myslím, že mi bylo okolo dvaceti let, když se republika rozdělila - a v podstatě jsem na společné kultuře vyrůstala. Takže je to pro mě samozřejmost a přirozenost, mám tam mnoho přátel a ráda tam jezdím na dovolenou. To jsou takové osobní aspekty, proč se těším, že právě tohle bude první návštěva," řekla ještě před svým příjezdem do Česka nová slovenská prezidentka v rozhovoru pro Český rozhlas.

Svou první oficiální návštěvu České republiky a historicky první zahraniční cestu ve funkci slovenské prezidentky pak zahájila Zuzana Čaputová v půl jedenácté uvítacím ceremoniálem se všemi vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského hradu. Přivítal ji její český protějšek Miloš Zeman.

Zuzanu Čaputovou, která pro návštěvu zvolila smaragdově zelené šaty, před Hradem vítalo také několik stovek lidí skandováním "Ať žije Slovensko!"

Po ceremoniálu se obě hlavy státu vydaly ke společnému jednání. Čaputová na něm pozvala prezidenta Zemana na Slovensko. Uvedla, že s českým prezidentem hovořili o zahraničně-politických otázkách, Evropské unii i Visegrádské čtyřce. "Můj zájem ve vztahu k tomuto uskupení je pokračovat v budování co nejužších vztahů mezi zeměmi V4 a budu velmi ráda, pokud budeme hledat společné témata," uvedla Čaputová.

Připomněla taky letošní dvacáté výročí ukončení majetkových sporů mezi oběma národy. Podle ní tehdy právě Zeman v roli premiéra sehrál důležitou roli v urovnání konfliktu. "A vlastně to byl začátek dalších konstruktivních a nekonfliktních vztahů mezi našimi zeměmi," dodala.

Prezident Miloš Zeman oceňoval velmi přátelskou atmosféru při setkání. Čaputové také poděkoval za její podporu vzniku Českého domu v Bratislavě. „Věřím, že se nám podaří do konce roku tohoto cíle dosáhnout. Dohodli jsme se, že ho pak společně otevřeme,“ dodal Zeman.

Oba prezidenti si pochvalovali přátelskou atmosféru a to, že delegace nenarazily na sporná témata.

Zuzana není sama doma

Odpoledne slovenská prezidentka uctila uctila památku bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla a slovenského spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika, navštívila Senát i Poslaneckou sněmovnu a na programu měla také večerní koncert na Kampě s názvem Zuzana není sama doma s vystoupením českých a slovenských hudebníků.

"Je to takové symbolické přivítání při příležitosti první návštěvy paní prezidentky Čaputové. Myslím si, že to navazuje na takovou Havlovskou tradici, že kromě oficiálního programu se prezidentka sejde i s lidmi, jak to bývalo i dříve zvykem," uvedl před koncertem jeho organizátor a zastupitel Prahy 1 Martin Kotas za Starosty a nezávislé.

Zuzana Čaputová soukromě navštívila Prahu už v dubnu, dva týdny po zvolení prezidentkou, kdy se setkala například s Karlem Schwarzenbergem nebo Tomášem Halíkem. Prezidentského úřadu se ujala v sobotu, kdy vystřídala Andreje Kisku.