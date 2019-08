Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury. Je to protiústavní, shodují se politologové i právníci

S rozhodnutím o jmenování Michala Šmardy vyčkával prezident dva a půl měsíce. Premiér Andrej Babiš mu návrh poslal už na konci května spolu s návrhem na odvolání tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Toho Zeman odvolal na konci července. Nyní oznámil, že Šmardu nejmenuje a požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhl jiného kandidáta. Ten ale v České televizi prohlásil, že žádného dalšího kandidáta se ČSSD hledat nechystá.

"Ústava neumožňuje prezidentovi jakýmsi způsobem hodnotit nominace, takže nevidím důvod k tomu, aby pan prezident kádroval ministry. A sociální demokracie se rozhodně nechystá kandidáta měnit."

Premiér Andrej Babiš vzkázal, že se po návratu z dovolené s Hamáčkem setká. Sám Michal Šmarda uvedl, že bere prohlášení prezidenta na vědomí a že bude v každém případě respektovat rozhodnutí Hamáčka.

"Na žádné funkci nelpím, mám práce dost, dělám práci, která mě baví. A rozhodně nebudu podrazák, který, když tady sociální demokracie tři měsíce nasazuje krk, aby mě prosadila na ministerstvo kultury, tak jim v rozhodující chvíli řeknu, že jim na to kašlu."

S postupem Hradu nesouhlasí většina opozice

Předsedové opozičních stran rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana kritizují. Podle šéfa ODS Petra Fialy hlava státu dál rozehrává spor mezi ČSSD a hnutím ANO. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil zase uvedl, že prezident prohlubuje ústavní krizi, a premiér by měl být proto při jednání s prezidentem tvrdší. "Aktivity Miloše Zemana jsou v této krizi zcela zjevně v rozporu s českou ústavou," řekl.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že pro resort kultury situace znamená pokračující nestabilitu, což mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu neprospívá. "Škodí to celé vládě, škodí to kultuře, celé České republice. Byl bych rád, kdyby všichni, jak prezident, tak premiér a další ústavní činitelé respektovali ústavu."

S postupem prezidenta Zemana naopak souhlasí předseda komunistů Vojtěch Filip a také šéf SPD Tomio Okamura.

Mimo rámec ústavy

Podle některých právníků se svým postojem prezident Miloš Zeman už téměř čtvrt roku pohybuje za hranicí ústavy. Například podle vedoucího katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Jana Kysely prezident jedná protiústavně od začátku vládní krize.

"Je to kombinace mimoústavního a protiústavního jednání. To protiústavní jednání spatřuji v tom, že o návrhu nerozhodl, ač podle mého soudu není znám žádný ústavní validní důvod pro to, aby pan Šmarda nemohl být jmenován ministrem kultury."

Argument odborné způsobilosti, se kterým Zeman přišel, podle právníků může vznášet strana, která ministra nominuje, nebo premiér, nikoli hlava státu.

"Pokud bychom připustili, že prezident může tímto postupem neodvolávat ministry, rozhodovat koho jmenuje a koho nejmenuje, tak se vlastně dostává do role toho, kdo samostatně rozhoduje o složení vlády. Ale to je zcela v rozporu s důležitým principem naší ústavy, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně a nikoli prezidentovi," říká ústavní právník Jan Wintr, který za jediné řešení situace považuje ústavní žalobu na prezidenta.

Situace kolem výměny ministra kultury je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou v červenci schválil Senát. Aby se žalobou zabýval Ústavní soud, muselo by ji podpořit také přinejmenším 120 poslanců. Kdyby ji Sněmovna potvrdila a Ústavní soud jí dal za pravdu, současný prezident by předčasně skončil. Zatím za ním ale stojí komunisté, SPD i hnutí ANO.

Příští týden se situací kolem ministerstva kultury bude zabývat předsednictvo ČSSD. Vedení strany se už dřív shodlo na tom, že pokud sociální demokracie nebude moct rozhodovat o obsazení svých ministerstev, nemá pro ni smysl dál setrvávat ve vládě.