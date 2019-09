Zeman: Česko by mělo odvolat uznání Kosova samostatným státem

„Za měsíc máme poradu nejvyšších ústavních činitelů, tak se zeptám, zda by bylo možné, aby se toto udělalo (zrušení uznání Kosova jako samostatného státu),“ uvedl v Bělehradě český prezident. Dodal, že věří, že bude mít podporu. "Jsem rád, že pan ministr obrany Lubomír Metnar už prohlásil, že je chyba, že bylo uznáno Kosovo. Tak ten asi bude na mé straně," řekl Miloš Zeman. Jak to bude na straně druhé, to se podle něj uvidí.

Český prezident ke Kosovu zároveň dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států. Řekl, že haagský mezinárodní tribunál nedávno vydal zprávu, ve které podle prezidenta vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů.

Kosovo po Zemanových výrocích odvolalo účast na čtvrtečním summitu V4 a zemí západního Balkánu v Praze. Setkání čtyř premiérů zemí V4 a zástupců šesti zemí západního Balkánu se v Praze původně vedle premiérů Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny měl zúčastnit i místopředseda vlády Kosova. Úřad vlády ČR potvrdil, že na summit nedorazí z kosovského kabinetu nikdo, zemi bude reprezentovat zástupce velvyslanectví v Praze.

"Mám rád Srbsko a Srby, nemám rád Kosovo"

Miloš Zeman už po příletu na oficiální návštěvu Srbska svému protějšku Aleksandaru Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Prezident Vučić mu vzápětí poděkoval. O výroku české hlavy státu pak informovala agentura AP a zaznamenala ho i srbská média.

Slov českého prezidenta si všiml i světový tisk. S poznámkou, že český čtyřiasedmdesátiletý státník je znám svými útočnými výroky a diplomatickými přešlapy, zprávu agentury AP převzaly třeba listy The New York Times nebo The Washington Post.

Petříček: Česko má s Kosovem i Srbskem korektní vztahy

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu zdůraznil, že Česko má s Kosovem korektní vztahy stejně jako se Srbskem. Připomněl, že Česká republika je mezi zhruba stovkou zemí, které uznaly Kosovo.

"S mými partnery ať už srbskými nebo kosovskými jsem měl možnost hovořit a skutečně ten náš cíl je pomoct těmto zemím, aby se staly členy Evropské unie, aby celý region prosperoval, aby byl stabilní. I z pohledu na naši bezpečnost je to důležité," řekl. K debatě o odvolání českého uznání Kosova samostatným státem podle ministra není důvod. Zároveň ale dodal, že se Zemanem se o jeho názoru rád pobaví.

Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že Zemanovo stanovisko ke Kosovu je dlouhodobě známé. Zdůraznil ale, že Česko stále uznává nezávislé Kosovo. "Kosovo uznala na jaře 2008 vláda pana premiéra Mirka Topolánka a toto rozhodnutí české vlády stále platí.“ Jakékoliv další kroky jsou tak podle Hamáčka opět v kompetenci vlády.

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan podotkl, že o zahraniční politice prezident nerozhoduje. "Za zahraniční politiku u nás není zodpovědný prezident, ale je za ní zodpovědná vláda České republiky," připomněl.

Někteří čeští politici výroky prezidenta Miloše Zemana kritizují. Nesouhlasí s nimi například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Já jsem jako člen vlády, která Kosovo uznala, hlasoval proti. Nicméně to rozhodnutí respektuji a respektuji dlouhodobou konzistentní politiku vlády. Pana prezidenta bychom už měli přestat pouštět ven. Co cesta, to ostuda," uvedl. Za ostudu označil Zemanovy výroky také poslanec Pirátské strany Jan Lipavský.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Většina členských států OSN včetně České republiky jeho samostatnost uznala, některé země včetně samotného Srbska ale nikoli. Zeman se v minulosti vyjádřil kriticky ke Kosovu už několikrát. Už v roce 2015 prohlásil, že osobně kosovskou samostatnost neuznává.