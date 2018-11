Zeman a Netanjahu otevřeli Český dům v Jeruzalémě

"Bohužel nejsem diktátor, ale slibuji, že udělám všechno pro to, aby se v přesunu české ambasády udělal i třetí krok. Hádejte, co po otevření honorárního konzulátu v Jeruzalémě a také Českého domu v Jeruzalémě, tím třetím krokem bude," potvrdil prezident Miloš Zeman záměr přestěhovat do Jeruzaléma české velvyslanectví.

Postoj ministerstva zahraničí je v této otázce zdrženlivý. Většina zemí, včetně ČR, má kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma velvyslanectví v Tel Avivu. Status Jeruzaléma je dlouhodobým předmětem sporu Izraele a Palestinců, kteří jeho východní část okupovanou Izraelem od války v roce 1967 chtějí jako hlavní město svého budoucího státu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při otevírání Českého domu navrhl, aby se se Zemanem setkali příští rok v Praze a ve stejném roce otevřeli také českou ambasádu v Jeruzalémě.

Český dům sídlí v budově Cinematéky, ve které je izraelský filmový archiv, nedaleko jeruzalémského Starého města. Bude tu společná kancelář státních agentur CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Českých center. Sloužit bude i pro setkávání s investory nebo pro podnikatelské semináře.

Přesunutí ambasády zvažují i USA

Hlavním bodem Zemanovy návštěvy v Jeruzalémě byl projev v Knesetu, izraelském parlamentu. Zeman se stal prvním českým státníkem, který měl tuto možnost. Nový český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický uvedl, že vystoupení v Knesetu je nejvyšší pocta. Poslanci arabských stran projev českého prezidenta neposlouchali. Podle izraelského tisku tak protestovali proti Zemanovým postojům.

"Je právem každé politické strany vyjádřit svůj vlastní názor. Myslím, že z jejich pohledu je to správné rozhodnutí, z našeho pohledu je to podle mého soudu škoda. Myslím, že pan prezident neřekl nic, co by se mělo Palestinců nějakým způsobem dotknout," uvedl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák.

Přesunutí ambasády do Jeruzaléma zvažují i Spojené státy. Někteří palestinští představitelé to považují za narušení mírového procesu mezi Izraelem a Palestinou. Poslanci muslimského vyznání proto na Zemanův projev do izraelského parlamentu nepřišli. Zeman při setkání s prezidentem Reuvenem Rivlinem řekl, že nevidí Pásmo Gazy jako nezávislý stát, protože tamější vládní hnutí Hamás vnímá jako teroristickou organizaci.

Izraelské muzeum získalo kopii posmrtné masky Masaryka

Se Zemanem cestovali do Izraele podnikatelé i několik ministrů. Byla například podepsána dohoda mezi ministry životního prostředí v oblasti využívání vody či třídění odpadů. Izraelci budou české straně pomáhat s vodním hospodářstvím a Češi budou Izraelcům dávat rady ohledně třídění odpadu a recyklace plastů. Čeští experti by se například rádi v Izraeli naučili více o kapkové závlaze, která při zavlažování polí výrazně šetří spotřebu vody.

Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD do Izraele přivezl kopii posmrtné masky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou věnuje Izraelskému muzeu. Řekl, že muzeum má přes půl milionu exponátů, k Československu se jich příliš neváže. Osoba Masaryka, který se angažoval v boji proti antisemitismu, má podle ministra pro Izrael velký význam, je zde po něm pojmenováno několik míst.