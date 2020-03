Ze zahraničí se vrací stovky Čechů. Vláda vyčlenila z rozpočtové rezervy 111 miliónů

Ministerstvo proto organizuje speciální lety, při nichž se vracejí čeští občané z mimoevropských destinací. Ve středu například do Prahy přiletěla letadla z Vietnamu či Filipín.

Let z Vietnamu přivezl do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí Evropské unie. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který byl koordinován na celoevropské úrovni. Letadlo dovezlo do Česka také tisíce látkových roušek, které zemi darovalo vietnamské ministerstvo veřejné bezpečnosti.

Evakuace z Cebu se podařila, další Češi na Filipínách ještě zůstávají

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) Česko jako první ze zemí Evropské unie evakuovalo své občany z filipínského ostrova Cebu, další desítky lidí letadlo nabralo v Manile.

"Několik desítek našich občanů zůstalo na jiných ostrovech. My jsme zajistili přímý let na Cebu, kde také nebylo jednoduché vyjednat podmínky. Filipíny jsou federace a každý ostrov má svá pravidla. Ani přes úzké kontakty s filipínskou vládou, já jsem hovořil s ministrem obrany, se nám nepodařilo pomoci lidem na Palawanu. Tam budeme s našimi evropskými partnery jednat o možnosti přímého vyzvednutí. Jednáme s Rakouskem, Polskem, které také zvažují možnost repatriace, tak aby nám místní úřady povolily přesun lidí k těm mezinárodním letištím."

Jak dodal ministr Tomáš Petříček v České televizi, v neděli a v pondělí přiletí dvě letadla z Thajska, která přepraví dalších 600 lidí.

"Stále máme stovky občanů v řadě zemí. Teď se jedná především o jihovýchodní Asii, Austrálii a Nový Zéland. Hovoříme s našimi partnery v EU, že bychom potřebovali pobrat společně ty menší skupinky v různých státech, kde je pro jeden stát velmi obtížné zajistit repatriační let. Musíme si pomáhat, zajistit co nejrychlejší cestu, jak zajistit návrat ze zemí, kde uzavřeli letecký prostor, komerční linky již nelétají a naši občané nemají cestu, jak se vrátit zpět domů. Například Egypt uzavřel minulý týden vzdušný prostor, klasické linky nejsou v provozu, proto jsme v úterý vypravili zvláštní letadlo pro zbývající české občanů, kteří uvízli v Egyptě."

Čechy po návratu překvapila mrtvá Praha i letiště

Přicestovalo také 169 Čechů z Hondurasu a Mexika. Přiletěli humanitárním spojem a to díky pomoci ministerstva zahraničí a mexické ambasády. Byla mezi nimi i Markéta Pangrac, která s dalšími třemi Čechy strávila tři týdny v Mexiku a Guatemale. Obě země nepatří mezi rizikové a tak do karantény nemusí. Jak uvedla po příletu v České televizi, atmosféra na letišti byla skličující.

"Překvapilo mě, jak je mrtvá Praha, jak bylo to letiště bez života. My jsme v Mexiku nepociťovali nějaký stres. Ala když jsme přejeli hranici Guatemala - Mexiko, tak už za námi druhý den úplně uzavřeli hranice Guatemaly."

Společnost Smartwings, se kterou ministerstvo zahraničí spolupracuje, přivezla Čechy z Panamy, Kuby, Dominikánské republiky, Kostariky a Kolumbie. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové bude o víkendu následovat let z Peru. Tam je v důsledku uzavření letišť 130 lidí.

V plánu jsou lety z Kanady a USA

Koncem víkendu jsou naplánovány také lety do Kanady a Spojených států. První ze dvou letů s kapacitou téměř 200 míst v neděli vyzvedne Čechy v Kanadě a Dominikánské republice. Jak na facebooku informoval velvyslanec Bořek Lizec, bude to jediný spoj z Kanady. Druhý let bude určen pro české občany v Chicagu.