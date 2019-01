Zdravá včela, dobrý med! Češi pomáhají včelařům v Gruzii

Podle analýzy České rozvojové agentury potřebují včelaři v Gruzii posílit podnikatelské i zpracovatelské dovednosti. Med získaný s velkými obtížemi je často nevhodný pro vývoz. Ačkoliv se v Gruzii vyrobí tři tisíce tun medu, na oficiální vývoz jde jen osm tun. Přitom včelařství v Gruzii, která má příznivé klimatické i geografické podmínky, by mohlo být úspěšné podnikání. Česko se snaží Gruzii pomáhat například s laboratorními analýzami medu, řekl Ondřej Nádvorník z organizace Člověk v tísni.

"Ty jednodušší analýzy si může udělat včelař na místě. Pokud by se jednalo o export, tak je třeba soubor sofistikovaných analýz, které v současné době v Gruzii zajišťuje primárně laboratoř v Tbilisi. V rámci programu České rozvojové agentury, pomáháme se zlepšováním metod analýzy, aby všechny metody, které jsou potřeba, byly dělány kvalitně, aby včelaři mohli bez problémů svůj med vyvážet."

O med je v Gruzii i okolí zájem

Kromě pomoci s laboratorními metodami bude v rámci projektu v Gruzii vybudováno také vzdělávací centrum. Předpokládá se, že se stane místem pro výměnu zkušeností a názorů nejen pro včelaře, ale i pro ostatní zemědělce. Hlavní cílovou skupinou jsou malí a střední podnikatelé. Země EU jsou obrovským trhem, kam by se mohl gruzínský med vyvážet. Podle Ondřeje Nádvorníka by se zisky za produkci medu mohly výrazně zvýšit už při vývozu do okolních zemí.

"Malí včelaři, kteří s tím začínají, ještě neznají postupy, jak zajistit kvalitu medu při zpracování. Včelaři střední velikosti, kteří mají nad padesát úlů, mají většinou už dobré znalosti, a záleží na nich, jaké kvality chtějí dosáhnout. V Gruzii i v okolních zemích je teď velká poptávka po medu, který má splněné základní parametry. Gruzínští včelaři, kteří jsou schopni vyprodukovat větší kvantitu, a základní kvalitu, tak mají zaručenou poptávku v sousedních zemích, a nemusí se tolik orientovat na vývoz do zemí EU."

Speciální chuť dodají horské louky a stromy

Čeští specialisté pořádají během sezóny školení, které trvá několik dní. Při něm například vysvětlují, jaká preventivní opatření jsou třeba dělat k udržení zdravých včel, protože tady platí: zdravá včela - kvalitní med. Včelaři čelí mnoha problémům, i v ČR.

"Jedním z hlavních problémů je varroatóza (včelí choroba způsobená klíštětem Varroa destructor). Existují však i další choroby a škůdci. Zaměřujeme se na prevenci tohoto problému, abychom nemuseli léčit včely chemickými prostředky, abychom se vyvarovali nemoci, v ideálním případě používali pouze přírodní produkty a postupy. "

Pesticidy a jiné nebezpečné látky se dostanou do včelích produktů z různých důvodů. Mezi ně patří umístění včel v průmyslových oblastech, stejně jako použití chemikálií k léčbě samotných včel. V Gruzii je však řada oblastí, kde by mohl být med velmi kvalitní.

"Horské louky, které nejsou znečištěné zemědělskou činností intenzivní. Zároveň tu jsou druhy medu, které jsou z luk i lesů, med z kaštanů, akátů a dalších speciálních stromů nebo rostlin, které medu dávají specifickou chuť, ty jsou pak na trhu více ceněné," dodal Ondřej Nádvorník z organizace Člověk v tísni.