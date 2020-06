Zdeněk Chvoj se stal nejstarším člověkem na planetě, který pokořil oba póly

"Severního pólu dosáhl 20. dubna 2018 po sedmidenním pochodu v rámci klasické expedice a letos 12. ledna pokořil po dalším osmidenním putování, tentokrát se svým synem Martinem, jižní pól a to přesně v den, kdy mu bylo 71 let a 302 dnů a tím se stal nejstarším mužem planety, který pokořil oba póly."

Dostal se tedy nejen do české, ale i do světové knihy rekordů?

"Je to tak. On je skutečně nejstarším člověkem na naší planetě, který toho dosáhl. Jako většina z nás do roku 1989 vycestovat někam dál nemohl, i když díky své profesi se podíval i do západní ciziny. Po revoluci se začal věnovat cestování intenzivně. Většinou se svojí manželkou navštívil 80 zemí. Když se přiblížila sedmdesátka, tak si uvědomil, že těch sil v penzi nepřibývá a začal vymýšlet ke svému životnímu jubileu, jak by ta jeho vrcholná cesta mohla vypadat. A napadl ho severní pol."

Trénovat na takovou cestu musí být obtížné. A trénink Zdeňka Chvoje byl velmi zajímavý.

"On se na tu cestu připravoval celý rok. Kromě jiného i takovým úsměvným způsobem. V noci na své zahradě v létě na trávníku nasadil lyže, zapřáhl si za sebe dětské boby s třicetikilogramovou zátěží a takhle trénoval. V noci z toho důvodu, aby se mu sousedi neposmívali a nemysleli si, že je blázen. Při těchto trénincích shodil 12 kilogramů a dalších pět při té týdenní cestě na severní pól. Připravil se dokonale, i s vědomím toho, že si nemůže dovolit být v té expedici přítěží, která někomu zhatí jeho úmysl dosáhnout severního pólu. Navíc to není úplně levná záležitost. A tak v dubnu 2018 vyrazili. On tu osmidenní cestu zvládl bez ztráty kytičky. A začal pomýšlet na to, že na druhém konci zeměkoule je ještě jeden podobný bod."

A tak, o dva roky starší vyrazil k jižnímu pólu.

"K putování na jižní pól došlo letos, a to s jeho synem, který pracuje, na Filipínách. Začali se připravovat spolu. Mimochodem ty teploty na jižním pólu dosahují minus 20, minus 30 stupňů Celsia. Pocitově je to ještě o deset nebo patnáct stupňů méně. Navíc se putuje ve 3000 metrech. To znamená řídký vzduch, velmi obtížné dýchání. V prvních dnech putovali tři hodiny na lyžích denně. Za tři dny putovali už osm hodin. Nocovali ve stanech. Skutečně velmi těžké podmínky. Nicméně i tady pan doktor Chvoj naprosto excelentně obstál a my jsme měli tu možnost mu v Pelhřimově udělit oficiální certifikát a zapsat ho do České knihy rekordů jako člověka, který v nejzazším věku stanul na jižním i severním pólu současně."

Zdeněk Chvoj získal za svůj počin také certifikát od Guinness World Records.