Žalobci zastavili stíhání premiéra Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo

Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím se podle svých slov ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha, který návrh na zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo předložil na konci srpna.

V tiskové zprávě Erazím připomíná, že obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení a orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však podle Erazíma vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala.

"V době podání žádosti o poskytnutí dotace farma čapí hnízdo skutečně definici malého a středního podniku splňovala. Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly a ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," píše Martin Erazím v tiskové zprávě.

Rozhodnutím o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo se ještě bude zabývat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Může ho potvrdit i zrušit jako nezákonné. Pokud by rozhodnutí zrušil, v řízení by dál pokračoval dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch. Byl by při tom vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce a musel by provést nařízené úkony a doplnění. Na prozkoumání případu má Pavel Zeman tři měsíce. Přes svého mluvčího vzkázal, že situaci zatím nebude komentovat.

Politici rozhodnutí respektují

Předseda ODS Petr Fiala rozhodnutí o zastavení stíhání obviněných respektuje. Celá kauza ale podle něj zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost. "Bereme rozhodnutí státního zastupitelství v kauze Čapí hnízdo na vědomí, je to v souladu s očekáváním posledních dní. Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií," uvedl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil míní, že městské státní zastupitelství v Praze musí silnými argumenty obhájit zastavení trestního stíhání. Podobně reagoval šéf KDU-ČSL Miloslav Výborný.

"Žijeme v právním státě. KDU-ČSL respektuje rozhodnutí státního zastupitelství. Rád se seznámím i se zdůvodněním rozhodnutí. Jsem ale přesvědčen, že postup Agrofertu byl v rozporu s byť elementárními etickými principy," uvedl.

"Pátek třináctého je smutný den pro tento stát. Čapí hnízdo není a nebyla nezávislá firma, podrobně to popsal OLAF, proteklo tam 270 mega Agrofertu. „Vyčlenění Čapího hnízda bylo účelové. Rozhodnutí není finální a mělo by ho přezkoumat Nejvyšší státní zastupitelství v Brně,“ napsal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura rozhodnutí státního zastupitelství vítá a jde podle něj o dobrou zprávu pro Česko. „Protože v okamžiku, kdy mělo Česko trestně stíhaného premiéra, tak to zatěžovalo všechny v České republice. Přitahovalo to pozornost ze zahraničí,“ uvedl pro Český rozhlas.

Podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka byla kauza Čapí hnízdo uměle vytvořena s cílem poškodit hnutí ANO a dostat premiéra Andreje Babiše z politiky. Řekl to na tiskové konferenci ve Sněmovně. Policie podle něj patrně nedodala důkazy pro svá obvinění, proto státní zástupce logicky zastavil trestní stíhání Babiše a dalších.

Farma Čapí hnízdo dostala padesátimilionovou evropskou dotaci v létě 2008. Premiér Andrej Babiš, který byl od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, od začátku odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání čelila kromě premiéra i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.