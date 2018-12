Zákaz zahalování obličeje v Česku? Vláda se k návrhu staví neutrálně

Podle předkladatelů je úprava zákona důležitá z důvodu zvýšení bezpečnosti a nutnosti chránit mezilidské vztahy. Předseda SPD Tomio Okamura připomněl, že podobný zákaz už přijalo Rakousko, Dánsko, Bulharsko, Lotyšsko, Francie nebo Belgie.

"Cílem námi navrhované právní úpravy je ochrana interakce mezi jednotlivci ve společnosti, kterou lze považovat za klíčovou pro vyjádření pluralismu tolerance a otevřenosti. Samozřejmě cílem je zákaz islámského zahalování," vysvětlil Okamura.

Zákaz zakrývání obličeje nebo jeho části by podle novely platil na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech s výjimkou případů, kdy by zahalování obličeje souviselo s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, uměleckou nebo sportovní činností, či ze zdravotních důvodů. Za jeho porušení by hrozila pokuta deset tisíc korun.

Formálně by navrhovaná zákonná úprava zákazu zahalování obličeje nahradila v přestupkovém zákoně současnou užší restrikci. Týká se lidí při cestě na organizované sportovní utkání a zpět a na místě takového utkání. Zákaz zahalování obličeje obsahuje také zákon upravující veřejná shromáždění.

Podle vicepremiéra Richarda Brabce z hnutí ANO je zákaz zahalování běžný i v jiných zemích, návrh SPD by ale měl podle něj doznat významnějších úprav. Právě Brabec je jedním z ministrů, kteří návrh na zákaz zahalování jednoznačně neodmítají.

"Myslím, že vláda dává najevo, že je pro to, aby se o této normě dále hovořilo, aby se zásadním způsobem zpřísnily limity tak, aby to nepokrývalo i situace, které předkladatel podle mě ani neměl na mysli," uvedl ministr.

Zahalené ženy jsou většinou zahraniční turistky

Předlohu už dříve odmítla v připomínkovém řízení ministerstva vnitra i spravedlnosti. Podle vyjádření ministerstva spravedlnosti by zákaz znamenal citelný zásah do základních práv jedince. Ministerstvo vnitra pak konstatuje, že v Česku není k podobné regulaci důvod, protože na rozdíl od některých evropských zemí je v České republice mnohem menší podíl muslimského obyvatelstva.

Podobně svůj odmítavý postoj k návrhu SPD vysvětlila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

"Přiznám se, že jsem v České republice snad nikdy nepotkala žádnou zahalenou ženu. Nemyslím si, že to je problém České republiky."

Podle pražské muslimské obce v Česku žijící muslimky oděv zahalující ženskou postavu i s obličejem nenosí. Ženy v nikábu na území České republiky jsou většinou zahraniční turistky.