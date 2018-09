Záhady hlavolamů: výstava Hry a hlavolamy představí i nejstarší ježky v kleci

Hosté výstavy se mohou nejen seznámit s novými hrami, ale rovnou si je zahrát. A nejen to – organizátoři připravili bohatý doprovodný program, v rámci kterého je možné navštívit různé lekce, soutěže, prezentace a workshopy. Podrobněji celou akci popsala vedoucí organizačního týmu Jana Ptáčková:

„Výstava Hry a hlavolamy se každoročně koná v září. Je to čtyřdenní festival, kde si děti, ale i dospělí, které zajímají deskové hry, mohou deskovky vyzkoušet. Najdou zde novinky, ale i tradiční stolní hry od různých vydavatelů. Představujeme hry strategické, logické, ale i hry zaměřené na rychlost a postřeh. Další věcí, kterou na naší výstavě již tradičně představujeme, jsou hlavolamy, a to nejen klasické (typu ježek v kleci nebo Rubikova kostka), ale i celá škála různých dřevěných i plastových hlavolamů z kolekcí českých sběratelů.“

Jak to bylo s ježkem

Na výstavě se návštěvníci mohou seznámit s více než stovkou nejrůznějších her pro hráče všech věkových kategorií. Hosté festivalu si mohou zahrát Monopoly nebo na čas složit Rubikovu kostku. Ti nejmladší se pak mohou pobavit u klasických her, jako je Člověče, nezlob se. Kdo je ale podle organizátorů jejich cílovým návštěvníkem a co je tento rok největším lákadlem?

„Tak samozřejmě především to jsou děti, protože se jedná o hry. Avšak v České republice mají hry a hlavolamy mnoho fanoušků z řad dospělých, takže sem chodí nejen rodiny s dětmi, ale také studenti, mnoho mladých lidí, kteří deskovými hrami doslova žijí a zajímají se, co je v tomto oboru nového.

Letošní ročník bude zajímavý několika věcmi, vypíchla bych ale jednu – tento rok bude vystaven nejstarší ježek v kleci, respektive dva nejstarší ježci v kleci. Jedná se o takový fenomén, jelikož ježek v kleci je hlavolam známý díky knížkám Jaroslava Foglara, na kterých řada generací vyrostla. Dlouho panovala velká záhada, jak vlastně Jaroslav Foglar k ježkovi v kleci přišel, jak ho to napadlo. Před několika lety se ale v Americe objevil hlavolam, který je předobrazem ježka v kleci a má všechny odpovídající atributy. A právě ten bude na výstavě k vidění. Tento hlavolam vznikl ještě předtím, než se Jaroslav Foglar vůbec narodil, a nějakými peripetiemi se zřejmě dostal i do České republiky, kde ho Jaroslav Foglar možná viděl. A druhou raritou bude právě nejstarší český ježek v kleci, vyrobený právě na základě knížky Záhada hlavolamu.“

Desková hra do každé (vyučovací) hodiny

Výstava nabídne řadu doprovodných aktivit. Po loňském příznivém ohlasu proběhnou opět dva hlavolamové workshopy pro veřejnost. Jak se ale vůbec daří klasickým stolním hrám v době tabletů, počítačů a virtuální reality?

„S ohledem na to, kolik jich stále vzniká a že neustále mají odbyt, tak bych řekla, že deskové hry bezpochyby budoucnost mají. Mají řadů fanoušků, kteří se o novinky zajímají. V tomto oboru je hodně herních klubů a spolků.

Desková hra (na rozdíl od počítače) je o tom, že se lidé potkají naživo, mohou komunikovat live (oproti online komunikaci, která souvisí s počítačovými hrami). A to je věc, která podle mě lidem chybí, právě díky těm technologiím. A když už se u té deskové hry sejdou, tak si to užijí o to více právě díky tomu, že jsou spolu, hrají tváří v tvář.“

Výstava Hry a hlavolamy se koná do soboty 22. září v Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Výstava je otevřena od 8.00 do 18.00 hodin, v pátek 21. září se návštěvníci mohou těšit na prodloužené večerní hraní až do 20.00.

V současné době deskové hry už dávno přestaly být výsadou dětí, mnoho her je naopak určeno dospělým – jsou zde potřeba určité znalosti, dovednosti, logické myšlení. Nicméně hry byly a zůstávají jednou z nejoblíbenějších forem učení.

„Deskové hry jsou často zapojovány do výuky. Většinou se jedná o naučné a didaktické hry, hrají se ve školách, používají se nejen v družinách, ale i v rámci výuky na podporu logického myšlení. Takže i současné děti mají šanci se s deskovými hrami seznámit a mají je rády.“