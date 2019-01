Začíná Rallye Dakar, čeští závodníci myslí i na medailové pozice

Tradičně hodně sledovaná bude v Česku kategorie kamionů, ve které na přední umístění pomýšlí Aleš Loprais, Martin Kolomý a Martin Macík. Ten bude obhajovat pozici výsledkově nejúspěšnějšího českého jezdce z předešlého ročníku. Devětadvacetiletý pilot kamionu Liaz skončil ve své kategorii na 5. místě, což je jeho dosavadní maximum. Macíkovým cílem je překonat nejlepší umístění jeho otce, který byl v roce 2010 celkově čtvrtý. V Jižní Americe se už několik dní aklimatizoval. O úvod Dakaru, při kterém se představovali závodníci, byl velký zájem.

"Peruánci to vzali opravdu za své. Měli zákaz parkovat kdekoliv v okolí, tak se vydali z města pěšky. Tipuji, že jich u pobřeží bylo pár desítek tisíc."

Jak dodal Martin Macík, mezi jezdci panovala přátelská nálada: "Všichni si plácali po ramenou, říkali si, jak jsou úžasní, a že všichni pojedou zatím pomalu a s rozvahou. To mi přijde docela vtipné. Ono se vše ukáže, až se začne závodit. Každopádně to bude pořádná řežba. Nebude to nic pomalého, nic opatrného, jsem na to zvědavý. Ale auta vypadala nádherně. Všichni je měli naleštěná. Jsou to top speciály. Taková kamionová špička se jinde nesejde."

Nejzkušenějším z českých závodníků je pilot Tatry Aleš Loprais, který čeká zrádnou trať. Pojede už třináctý ročník legendární rallye. Nejlepší výsledek si synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise připsal v roce 2007, kdy byl třetí. Poslední ročník se mu i kvůli řadě technických problémů nepovedl, teď se ale chce vrátit do boje o medailové pozice. Rodák z Olomouce v minulých letech závodil s kamiony MAN a Iveco, loni se ale vrátil k Tatře.

Na rallye v jedné se zemi se názory různí

To, že se jede rallye v jedné zemi Aleš Loprais vítá:

"Na dlouhých velkých Dakarech jsou negativní spojovací etapy. Někdy je ta spojovací etapa delší, než soutěžní. To přesunem do Peru zmizí. Budeme v pár bivacích uprostřed pouště, a z nich se bude hvězdicovitě vyjíždět do jednotlivých etap."

Naopak navigátorovi Josefu Kalinovi se zkrácení a přenesení do jediné země moc nelíbí. Kalina, kterému bude letos sedmdesát, tentokrát přesedne ze závodního do reportérského auta. Podle jeho názoru tratě zvýhodňují dunové specialisty. Chybět bude i tradiční prověrka vytrvalosti všech účastníků.

"Dakar není rychlostní závod. Dakar je závod, který prověřuje vytrvalost. A já se trošku bojím, že to výrazné zjednodušení přivodí ztrátu aspektu toho mučení lidí."

Návrat k písečným dunám vítá Martin Prokop, který se bude snažit navázat na loňské 7. místo v kategorii automobilů. Zároveň si uvědomuje, že to bude obtížné, a je třeba i trocha štěstí. Šestatřicetiletý Prokop se dřív věnoval klasické rallye, v roce 2016 přestoupil do vytrvalostních soutěží. A postupně se zlepšuje. Loni například skončil druhý v konečném hodnocení Světového poháru v cross country rallies.

Na motocyklech pojede pět Čechů

Pět Čechů se představí v kategorii motocyklů, ve které byl loni nejlepší na 39. místě Jan Brabec. Nejzkušenějším je Jan Veselý, který se chystá na devátý Dakar. Stejně jako před rokem pojede v kategorii "Original by Motul" s omezeným počtem náhradních dílů a bez mechanika. Nejúspěšnější český motorkář na Rallye Dakar posledních let Ondřej Klymčiw v Peru po čtyřech letech ve startovním poli chybí. Stále léčí rozdrcený páteřní obratel po těžké nehodě v loňském ročníku, po které se mu dokonce několikrát zastavilo srdce. Na Dakaru je jako manažer týmu. Ve startovním poli jsou stejně jako před rokem dvě Češky. Na motocyklu pojede Gabriela Novotná, zatímco Olga Roučková vyměnila čtyřkolku za buggynu.

"Já se na to osobně těším, protože tyhle buginy jsou udělané přímo do písku. Bude to hodně o vyhrabávání, hodně o zapadávání, hodně si to všichni užijem."