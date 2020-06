Začaly maturity. Příchod s rouškou a v rozestupech, odpuštěné slohy

Jak vypadalo zahájení maturit, přiblížila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová:

"Musí mít nasazenou roušku, když přijdou do třídy a když budou přebírat didaktické testy. Až bude zahájena zkouška, tak si mohou tu roušku sundat a psát bez roušky."

Roušky si však ponechají studenti z Orlové na Karvinsku, kde je ohnisko hromadné nákazy na Dole Darkov. Pozitivní test měla jedna ze studentek posledního ročníku. Do karantény tak muselo 11 jejich spolužáků a dva pedagogové. Studentům hrozilo, že budou zkoušku skládat až na podzim. Nakonec se hygienici domluvili s ředitelem školy, že maturity proběhnou v samostatné budově.

Studenti píšou test z českého jazyka a pak si mohou vybrat mezi cizím jazykem a matematikou.

Do maturit na podzim by se studentům asi nechtělo

Kvůli příznivému vývoji epidemie koronaviru se maturantům letos závěrečné zkoušky neodpustily, nemusí ale psát slohové práce z českého a cizího jazyka. Ředitel Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem Alfréd Dytrt je rád, že se maturity konají v těchto dnech:

"Já si myslím, že jsou rádi, že odmaturují normálně, ale neřekl bych, že to úplně prožívají. Ten podzim by nebyl dobrý, protože každý je rád, když má tuhle zkoušku za sebou. Když se to oddaluje přes prázdniny, tak chuť sednout za stůl a něco se učit znovu, je trošku horší."

Maturita si podle ředitele Dytrta zachová důstojnost a bude mít vypovídací hodnotu. Po testech, které trvají do středy, budou následovat ústní zkoušky, které musí skončit nejpozději do 17. července.

Termíny maturit a přijímacích zkoušek se mohou dostat do kolize

Maturanti to mají letos náročné. V krátkém čase musí zvládnout maturity i přijímací zkoušky na vysoké školy.

"Průběžně jsme apelovali na Českou konferenci rektorů a následně i dopisem na děkany jednotlivých fakult, aby v maximální možné míře vyšli té specifické situaci vstříc a řešili třeba i kolize termínů maturit s přijímačkami na vysokých školách," uvedl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.

Pro studenty je komplikované i to, že nevědí, jestli budou moci na zahraniční vysoké školy.