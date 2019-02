Začaly kontroly kamionů s polským masem

Skandálem je zasaženo 14 unijních zemí. Ceny polského hovězího začaly prudce klesat. Na místo přijeli inspektoři Evropské unie, aby vyšetřili podrobnosti skandálu. Polské ministerstvo zemědělství výskyt a prodej podezřelého masa už dříve označilo za nahodilý incident. Podle eurokomisařky Věry Jourové (za ANO) to ale tak být nemusí:

"Zřejmě to nebyl nahodilý případ. Bude potřeba zajistit, aby byla kontrola obezřetnější, aby se tomu věnovalo víc kapacit, protože tohle je dost zásadní problém."

Jak dodal ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), podobné inspekce Evropské unie by měly být mnohem častější:

"Speciálně v případě Polska, pokud je to už osmý nález v různých případech - pesticidy, salmonela u kuřecího a krůtího masa. A toto je další z případů. Já tam mám velký otazník. Kladu si otázku, zda to není systémové pochybení na straně Polska, jestli tam ty kontroly probíhají nebo ne. A to by měl odhalit právě ten audit."

Ministr Toman se telefonicky spojil se svým polským protějškem. Ten uvedl, že polská jatka budou pod stálým kamerovým dohledem, změna bude schválena do konce března. Zároveň skončí praxe, kdy mohli státní veterinární inspektoři delegovat dozor na jatkách na soukromé veterináře.

Ke spotřebitelům v ČR se dostalo 137 kilogramů masa

Ke spotřebitelům a do restaurací se v Česku dostalo 137 ze zhruba 300 kilogramů hovězího dovezeného z masokombinátu v Mazovském vojvodství, který po propuknutí skandálu přišel o licenci. Celkem 56 kilogramů se spotřebovalo v pražských restauracích, 20 kilogramů směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde jej řezník všechno prodal zákazníkům. Dvě dodávky o hmotnosti 40 a 21 kilogramů byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným spotřebitelům, oznámila Státní veterinární správa (SVS). Zásilka pro Nový Bydžov na Královéhradecku se vrátila do Polska po upozornění dodavatele.

Pokud by někdo měl podezření, že takové maso doma má, veterináři ho doporučují nejíst. Maso ale nemusí být závadné. Zároveň probíhají kontroly kamionů přijíždějících z Polska. Veterináři, policisté a celníci kontrolují kamiony s potravinami na severu a východě Česka, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček:

"Pokud inspektoři zachytí problematické polské maso, tak budou odebírat vzorky, které budou vyšetřovány například na antibiotika a salmonelu."

Hlídka policistů a pracovníků moravskoslezské veterinární správy v Chotěbuzi na Karvinsku už narazila na náklad polského hovězího masa. Kontroloři na místě odebrali vzorky a zjistili, kam zásilka míří. Polsko navíc ohlásilo případ atypické formy takzvané nemoci šílených krav na farmě poblíž hranice s ČR, uvedla Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Nemoc není infekční, další zvířata ve stádu se jí nemůžou nakazit, sdělil Petr Vorlíček.