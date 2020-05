Začalo zatím největší rozvolňování. Otevírají kadeřnictví, obchodní centra, zahrádky restaurací

Po dvouměsíční pauze se v Česku opět otevírají obchodní centra. Zůstávají v nich ale zavřené gastronomické služby i dětské koutky. Centra musí ohlídat, aby se lidé příliš neshlukovali. Zákazníci musí mít roušku, udržovat odstupy a dezinfikovat si ruce.

Ještě před otevřením čekaly ve dlouhé řadě stovky lidí před jedním z obchodních domů IKEA na pražském Zličíně. Přivstala si i paní Lenka se svojí rodinou. "Jsme z Ústeckého kraje z Mostu, cesta byla delší, tak jsme vyrazili dřív."

Podle předsedy Asociace obchodních center Jana Kubíčka některé obchody vládní opatření ekonomicky nezvládly a zůstanou zavřené. Odhaduje, že obchody v nákupních centrech přišly na tržbách o 10 miliard korun měsíčně.

Kadeřnice mají diáře plné na týdny dopředu

Řada lidí je nešťastná z toho, co jim za dva měsíce, kdy nemohli ke kadeřnicím, narostlo na hlavě. Kadeřníci mají zaplněné diáře na týdny dopředu. Protože je však kontakt se zákazníkem těsný, mají pracovat v roušce i ochranném štítu. Kadeřnice říkají, že si připadají jako kosmonauti, štíty se podle nich zamlžují. Diář na dlouhé týdny dopředu má popsaný i Jaroslava Bažantová.

"Nejprve ostříhám ty nejakutnější, to jsou pánové, kterým jsem vyhradila celý první týden od otevření a potom nahrazuji termíny."

Otevřít se chystá i kosmetička Jana. Častější desinfekce nástrojů jí nevadí, bojí se ale práce v ochranném štítu.

"Při některých zákrocích potřebuju detailně vidět tvář klientek a neumím si představit, jak dalece mě bude štít limitovat."

Výrazné ochlazení otevřeným zahrádkám nepřeje

Částečně je také možné otevřít restaurace, alespoň venkovní zahrádky. Václav Pštros, majitel restaurace U Pštrosa sice zahrádku otevřel, ale myslí si, že to bude spíše nevýhodné.

"Já si myslím, že to bude ještě horší, než když ty zahrádky nebyly. Já v tom nevidím žádný přínos. Pořád se to vychvaluje, že se to uvolní, a že spousta lidí přijde. Já si myslím, že ne. Jestli máte pět nebo deset stolů a někdo si tam sedne, tak si k cizímu člověku nesednou."

Václav Pštros předpokládá, že ti, kteří chodili pro jídlo do výdejního okénka, přijdou opět, ale tentokrát provozovateli přibude povinnost zajistit v provozovně toaletu. Což je jednak práce navíc a pak se i zvyšují náklady na úklid. Navíc přijde výrazné ochlazení, což posezení na zahrádkách nepřeje.

Otevírají se kina, muzea a galerii. Jen pro sto lidí

Lidé se mohou po dvou měsících znovu vydat i na výstavy a do muzeí a galerií. Otevřou se také parky a zahrady u některých památek či exteriéry přírodních skanzenů.

Vládní harmonogram umožňuje také otevřít pro veřejnost kina a divadla, pokud v nich nebude najednou více než sto lidí, bude obsazena jen každá druhá řada a lidé budou sedět ob jedno sedadlo. Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Železniční i autobusoví dopravci mohou začít obnovovat mezinárodní spoje.

Pokud by bylo 400 nakažených denně, rozvolňování se zbrzdí

Plán rozvolňování schválila vláda po souhlasu epidemiologů, ti za nejvíc rizikové považují otevření obchodních center. Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění.

V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou, denní maximum bylo 27. března 373 případů. Další rozvolnění vláda plánuje na 25. května, kdy se počítá třeba s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí.