Začalo natáčení nejdražšího českého filmu. Jan Žižka bude stát půl miliardy

Režisér, scénárista, producent a bývalý kaskadér Petr Jákl film o největším českém vojevůdci plánoval už osm let. „Už jako malý kluk jsem sledoval filmy Statečné srdce, Gladiátor nebo Samuraj a vždycky jsem takový film chtěl udělat. Ale chtěl jsem ho udělat s českým hrdinou. Myslím, že Jan Žižka je správná postava na takový film," prohlásil Jákl.

Snímek vzniká na základě scénáře Marka Dobeše a Michala Petruše, historickým poradcem filmu je Jaroslav Čechura. Petr Jákl říká, že chce příběhem o mládí Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale hodlá se také držet historických faktů.

"Pro mě je z celé historie nejdůležitější udržet ideu husitství, tehdejších lidí a toho, co v té době cítili. Udržet reálné kostýmy, reálné lokace. A co se týká postav, máme tam reálné postavy a snažíme se držet co nejvíce událostí, které se opravdu staly. Ale samozřejmě používáme také filmovou fikci, aby byl příběh zajímavý, emotivní a měl nějakou osobní rovinu," popsal Jákl.

Hollywoodská hvězda i držitel dvou Oscarů

Režisérovi se do hlavních rolí podařilo obsadit známé filmové hvězdy. Pro titulní roli získal amerického herce Bena Fostera. Po jeho boku se ve filmu objeví dvojnásobný držitel Oscara, britský herec Michael Caine, který bude hrát Lorda Borše - pravou ruku krále Václava IV., v roli bratra hlavního hrdiny se představí William Moseley známý z Letopisů Narnie, Rožmberka si zahraje německý herec a režisér Til Schweiger a partnerku Žižky ztvární australská herečka Sophie Lowe. Právě obsazení zahraničních herců bylo podle Petra Jákla nejtěžší.

"Doteď nevěřím, že se mi to povedlo. Protože jenom dostat scénář k těm hercům je neuvěřitelné," prozradil Jákl. Ben Foster řekl, že cítí jako čest ztvárnit osobnost Jana Žižky. Přiznal, že historii, o níž má snímek vyprávět, neznal, neznal ani příběh Žižky, ale hluboce se ho prý dotkl. Z českých herců se ve filmu objeví Jan Budař, Ondřej Vetchý nebo Marek Vašut.

Film se bude točit v barrandovských ateliérech, ale také v mnoha českých lokacích, na středověkých hradech a dalších místech spjatých s historií. "Začínáme bitvou, takže poměrně složité záběry. Máme hodně natáčení ve středních Čechách, v Praze, v jižních Čechách. Pak máme nádherné přírodní oblasti, kde chceme ukázat českou přírodu co nejhezčí a vlastně co nejzachovalejší," prozradil Jákl.

Jan Žižka byl námětem několika filmů. Nejznámější je husitská trilogie režiséra Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, kde Žižku hrál Zdeněk Štěpánek. Právě tuto trilogii z padesátých let minulého století připomněl na tiskové konferenci Marek Vašut. "Vyrostl jsem na husitské trilogii. To byly slavné filmy o Janu Žižkovi a jeho době. Takže laťka je vysoko. Ale myslím, že to určitě musíme přeskočit."

S uvedením nového filmu Jan Žižka do kin se počítá v roce 2020.