Za týrání zvířete bude hrozit šest let vězení, za množírny deset

Rozhodla se přistoupit na přísnější úpravy Senátu. Za týrání zvířat bude hrozit místo pěti až šest let vězení. A za chov v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život bude v krajním případě hrozit až deset let. Jak uvedla poslankyně hnutí ANO Helena Válková, k jednotlivým případům je třeba přistupovat individuálně.

"Bude záležet na soudech, státních zastupitelstvích a policii, jak budou tyto možnosti využívat. A na veřejnosti, zda bude citlivá, a nebude hlásit zbytečné třeba nedbalostní excesy, a bude skutečně upozorňovat na ty případy závažného týrání."

Sněmovna původně schválila jen to, že soudy budou moci samostatně ukládat zákaz chovu zvířat až na deset let pro jednotlivce a až na 20 let pro firmy. Zpřísnění trestních sazeb odmítla i na základě námitek právníků, že jsou příliš vysoké vzhledem k trestům za násilí na lidech.

Vládní novela chce množírny zakázat

Nejpřísnější trest - až deset let - by hrozil za provozování množíren, řekla už dřív poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová:

"Jsou tam různé sazby podle závažnosti těch trestných činů, ale ten úplně nejzávažnější, který je obrovského rozsahu, a který má parametry organizovaného zločinu, by byla možnost až na deset let."

Dodržování zákazu chovu má kontrolovat veterinární správa. Množíren se týká i vládní novela, která je ve Sněmovně po úvodním kole. Rovnou je zakazuje. Za provoz takového zařízení, které slouží zejména k rozmnožování psů nebo koček za účelem zisku z jejich prodeje, by hrozila až půlmilionová pokuta.

Hlas zvířat: stíhání nebude možné podmíněně zastavit

Zvýšení trestních sazeb podle organizace Hlas zvířat mimo jiné umožní soudcům v nejbrutálnějších případech bez omezení zvážit, že pachateli uloží i nepodmíněný trest odnětí svobody. Nebude možné podmíněné zastavování stíhání.

V případě nejzávažnějších organizovaných trestných činů bude policie moci podle organizace nasazovat odposlechy a usnadní se nařizování domovních prohlídek.